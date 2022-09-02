被魚刺刺傷不以為意 男子幾天後整手壞死

圖片來源 ／健康醫療網

熱愛釣魚 的黃先生，去海邊釣魚不慎被魚刺刺傷，起初自覺只是小傷口只用優碘消毒，豈料三天後傷口惡化造成嚴重蜂窩性組織炎及局部組織壞死，他趕緊到急診室就診，醫師診斷為壞死性筋膜炎，立即安排住院與抗生素治療，以及手術 清創術，經過每天針劑抗生素治療及傷口更換敷料，這才逐漸好轉。

可怕海洋弧菌 嚴重恐政命

台灣萬芳醫院感染科醫師李文生說明，海洋弧菌是孳長在海洋中的細菌，當傷口暴露在充斥這類細菌的水域中、被生長於海水的生物所傷，甚至食用生食海鮮都有感染的風險，通常患部會紅腫熱痛和水泡，更嚴重者會組織壞死，遂引發敗血症時恐有性命之憂。

受到海洋弧菌感染的小傷口若未積極治療，最嚴重可能導致敗血症危及性命。由於海洋弧菌與其他細菌感染症狀相差無幾，病人容易忽略感染的嚴重性，李文生醫師表示，傷口未及時處置會造成蜂窩性組織炎、壞死性筋膜炎，若持續往深層筋膜侵襲恐會面臨截肢的風險。

輕微抗生素 嚴重需手術

而輕微感染會使用抗生素治療（第三代頭孢子菌素加上四環素），嚴重蜂窩性組織炎則需要合併外科清創，等傷口日漸痊癒再透過補皮手術，讓患部早日癒合。

李文生醫師提醒，海邊或魚市場是感染海洋弧菌的好發媒介，尤其現在天氣炎熱到海邊遊玩時，應留意礁石、尖銳物品或者接觸魚類時，都需要特別小心，另外有肝臟疾病、癌症 、糖尿病控制不良等免疫力低下的族群，若出現傷口更要謹慎診治，千萬不可輕忽。

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資料來源：健康醫療網

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