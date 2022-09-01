網傳維生素D吃多會失智 教授闢謠超過這劑量才有可能

招名威表示，維生素D有分2種，日常曬太陽適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。（取材自招名威臉書）

近日網路上瘋傳維他命D吃多會造成失智 ，讓許多民眾擔憂，不過教授提醒「這是片面且錯誤的訊息」，會造成失智的維他命D是「活性」維他命D，不是一般曬太陽所獲得的「非活性」維他命D，如果每天正常飲食，維持15分鐘曬太陽，適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。

維他命D有分為活性與非活性2種，中原大學生物科技學系副教授招名威在表示，經過陽光照射獲得或是飲食攝取，還是一般的保健品，在身體裡都是「非活性」維他命D，它會累積在肝臟和血液中，當人體有需要，肝臟會再把它轉變成「活性」維他命。

招名威說，通常活性維他命D在「腎衰竭」病人中體內會大量被轉換產生出來使用，而有時低血鈣的病人，如新生兒低血鈣抽搐症狀，這種急性缺鈣時也會短暫使用。但一但身體調節失去平衡，過量的「活性維他命D」會累積在血液中，就可能會有副作用，像造成血鈣增加、血管硬化、腦部受損等等。

招名威指出，「非活性維他命D」只有在人體有需要時才轉變成「活性」，多了一層控制，不是說隨便都會有這種東西在體內的，真正要透過產生副作用機會就非常低，萬一高劑量長期使用，文獻判斷每天要超過100微克才有可能造成失智。

招名威說明，國衛院的健保 資料分析報告，都是過去使用「活性維他命D」「藥物」的病人，不是一般民眾。