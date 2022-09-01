小便不順超過30秒？當心「攝護腺肥大」惹禍

或服藥後，也逐漸改善症狀。

頻尿、小便力道減弱「攝護腺肥大」造成

衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，患者經過尿流速儀檢測 ，解尿時間57秒，流速只有每秒6.1毫升，再以超音波測量出解完尿的餘尿量231毫升，而正常排尿時間是21秒加減13秒，流速每秒15毫升以上，餘尿量應小於50毫升。

蔡卓榮說，患者數值都不正常，很明顯其症狀是「攝護腺肥大」擠壓尿道所造成，而且攝護腺肥大是隨著年紀慢慢增生而成。

50歲以上男性半數有感 影響生活品質

蔡卓榮表示，攝護腺肥大可視為男性老化的生理現象，年紀愈大，發生的機率越高，50歲以上男性約50%有攝護腺肥大，80歲以上高達90%都有此問題，症狀也越明顯，雖然大部分不至於危及生命，卻對生活品質造成重大影響。

解尿超過30秒 尿流速儀就醫檢測

蔡卓榮指出，在公共廁所常見到男性長者尿了好久，久到雙腳站立不住，還要一手撐著壁面，這種畫面最可能是攝護腺肥大的情況，最主要的狀況是力道減弱、尿速變慢、有餘尿感等，若長期不處理，易造成膀胱結石、泌尿道感染，甚至惡化成尿毒症。

提醒年長男性如果發現解尿變慢，超過30秒以上者，最好到泌尿科門診做量測小便流速檢查，還可進一步以超音波檢測尿餘量及攝護腺的情況。

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資料來源：健康醫療網

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