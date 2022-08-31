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研究：血糖波動肥胖型糖尿病患者 患癌風險增五成

香港中通社8月31日電
香港中文大學醫學院8月31日一項新研究發現，患有糖尿病並有超重或肥胖問題的人士，倘若血糖水平波動不穩，患癌風險增加50%。圖為繁忙的香港街頭。(美聯社)
香港中文大學醫學院8月31日一項新研究發現，患有糖尿病並有超重或肥胖問題的人士，倘若血糖水平波動不穩，患癌風險增加50%。圖為繁忙的香港街頭。(美聯社)

香港中文大學醫學院8月31日公布兩項重要發現，患有糖尿病並有超重或肥胖問題的人士，倘若血糖水平波動不穩，患癌風險增加50%；服用血管張力素系統抑制劑（簡稱為RASi）類降血壓藥物作治療的糖尿病患者，與非使用者相比，患癌風險降低50%。

中大醫學院糖尿病研究團隊利用香港糖尿病登記冊，包括威爾斯親王醫院隨訪的3萬名患者（1995-2019）和香港糖尿病數據庫（2000-2019年）400萬名曾在公立醫院或診所測量過血糖人士的實際血糖數據，以研究香港華人糖尿病及其併發症的新趨勢。

在1995年至2019年期間隨訪的15286名平均診斷年齡為50歲的糖尿病患者中，在患糖尿病20年後，有928人患上癌症，前三位最多人患上的癌症是結直腸癌、肝臟癌和乳腺癌。

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授兼香港糖尿病及肥胖症研究所主任陳重娥表示，病情控制不佳的糖尿病患者，特別是伴隨肥胖症的情況下，體內會出現異常情況，例如低度炎症，促使癌症發生。

另一項由中大醫學院藥物與治療學系研究助理教授楊愛民領導的分析中，253491名2型糖尿病患者中，在6.3年的隨訪期間，有5.9%的患者被診斷出患上癌症。

研究小組發現，接受RASi類降血壓藥物治療的糖尿病人，比非使用者患癌風險較低。47%初次接受RASi類降血壓藥物治療的糖尿病人，與從未服用RASi 類降血壓藥物的糖尿病人相比，他們患上任何類型癌症的風險低 23%，癌症相關的死亡風險低50%。與非使用者相比，每年每1000例RASi使用者中，可減少2.6例癌症、6.3例死亡和 2.2例因癌症而死亡的個案。

糖尿病 癌症 香港

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