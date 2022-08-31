長新冠為何令人疲勞？ 新研究揭關鍵就在壓力荷爾蒙

發表於頂尖期刊《科學》的研究發現，長新冠與低皮質醇、T細胞耗損與EBV病毒活化有關，其中低皮質醇可能導致長新冠最常見的疲勞症狀。 （圖／ingimage）

長新冠是後疫情時代最受矚目的問題之一，許多研究陸續出爐，最新發表於頂尖期刊《科學》的研究發現，長新冠與低皮質醇、T細胞耗損與EBV病毒活化有關。

台北醫學大學教授嚴明芳表示，長新冠患者血液中俗稱「壓力荷爾蒙」的腎上腺皮質醇，濃度約為健康者的一半，可能導致身體在壓力下無法有效將脂肪和蛋白質轉換為能量來使用，導致「疲勞」這個最常見的長新冠症狀。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙團隊31日上午例行舉辦科學防疫直播，嚴明芳表示，美國紐約州及康乃迪克州的兩個研究中心召募215位性別、年齡比例相仿的18歲以上個案，包含99位長新冠患者、39位染疫康復且無長新冠者、40位未染疫民眾、37位未染疫醫謢，這些人感染時間是在2020年2月到7月之間，以原始武漢株為主。

結果發現，最常見的長新冠症狀包含疲勞(87%)、腦霧(78%)、記憶困難(62%)、混亂感(55%)。長新冠患者血液及免疫反應的主要特徵有三，皮質醇(Cortisol)濃度較低、CD4+/CD8+反應較高、抗EBV病毒反應較高。

嚴明芳表示，皮質醇就是俗稱的壓力荷爾蒙，在壓力情境下濃度會上升，以提高身體能量轉換的效率。EBV病毒則是一種很常見的病毒，兒童感染通常沒有明顯症狀，青少年感染會有發燒、淋巴結腫大、紅疹等問題。新冠病毒的感染似乎會活化人體內殘存的病毒，導致慢性發炎反應，持續性的發言反應也會造成T細胞的疲勞和耗損，所以會看到CD4+/CD8+反應提高。

另一篇研究(未經同儕審查之預印本)透過人工智慧方法分析發現，長新冠患者的皮質醇濃度，約為健康者的一半，皮質醇濃度對於「預測長新冠」的預測力高達96%，有潛力成為長新冠的重要預測因子，也是未來研究長新冠病理機轉、開發治療藥物的關鍵。

團隊成員林庭瑀表示，需要注意的是，上述研究是針對較早期流行病毒株所引起的長新冠，目前針對Omicron 長新冠的探討仍較有限。有英國大型研究發現，Omicorn感染後引起長新冠的比例，已經比Delta時期下降74%到90%，Omicron長新冠症狀持續的時間也明顯較短。

林庭羽提醒，要預防長新冠，接種疫苗 是一個有效策略，因為疫苗帶來的細胞免疫有助降低感染後的病毒活性，進而減少廣泛發炎反應、降低長新冠的風險。義大利 研究發現，接種2劑可減少75%長新冠風險，接種3劑可降低84%風險。