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長輩吞嚥困難「傷肺又致命」 留意8警訊

許政榆
長輩常發生吞嚥困難，專家提醒可能有吸入性肺炎風險。圖為示意圖。(Getty Images)
長輩常發生吞嚥困難，專家提醒可能有吸入性肺炎風險。圖為示意圖。(Getty Images)

肺炎在台灣蟬聯十大死因第三位，除感染引起肺炎以外，50歲以上長者因吞嚥功能退化、嗆咳造成的吸入性肺炎「無聲誤吸」（Silent aspiration），是年長者感染肺炎的重要危險因子。醫師提醒，長者發生吸入性肺炎可能只有喘等不明顯表現，但造成肺纖維化、甚至敗血症死亡，務必細心觀察及診斷。

台灣實踐大學食品營養與保健生技學系主任郭家芬指出，氣管上方有會厭軟骨，正常狀態下，人吞嚥食物時，會厭軟骨會蓋上，食物避開氣管，順著食道嚥下。隨長者老化會厭軟骨肌力衰退，無法緊蓋，若唾液、食物、液體、藥物等跑進氣管，長輩無法咳出，就容易造成吸入性肺炎。

吸入性肺炎 銀髮族隱性殺手

部分長者時常發生「無聲誤吸」：異物進入氣管後不引起咳嗽反應、無法排除，沿著氣管進入肺部，且根據南韓2021年《Lung》期刊的研究，以影像透視吞嚥檢查784名平均76歲吸入性肺炎患者，有56.5%超過一半有吞嚥困難，包含32.5%的無聲誤吸。

郭家芬表示，銀髪族若因吞嚥問題排斥進食，或產生社交隔離，可能加速失能、臥床、延長住院天數，生活品質大打折扣，也增加醫療照付費用及資源。研究顯示，咀嚼吞嚥功能與肌力有關，預防和延緩肌少問題，最有效方式是飲食及運動。

台灣老年學暨老年醫學會理事長李龍騰表示，長者容易因吞食流質食物造成吸入性肺炎，掉入氣管後一天內就會引發肺炎，可能只有喘、不一定會咳嗽、發燒，且吸入性肺炎同時會有多種菌種，若不小心恐造成敗血症死亡，就算治好也可能有肺纖維化、呼吸功能變差、不敢進食。

李龍騰說，像是過去在台大醫院時，查房一位90多歲老奶奶，原本有說有笑，並提醒看護工要小心、慢慢餵奶奶，沒想到才剛轉身「奶奶立刻嗆到」，因看護沒耐心、急著想餵完休息，讓老人家嘴裡充滿食物，不小心就嗆到，造成吸入性肺炎。

李龍騰說，若長者突然嗆到聲音、臉色怪異、血氧下降、心跳上升等，應立刻送急診，若確認為吸入性肺炎，會給予抗生素並釐清嗆咳原因，像是中風、巴金森氏症、運動神經病變、阿茲海默症曾有吸入性肺炎病史及頭頸癌等，將各類吞嚥困難問題一一揪出，評估由專科醫師診斷治療。

民眾在家可留意長輩是否有以下8項吞嚥警訊：平常會流口水、睡覺時引起咳嗽；喝湯喝水容易嗆到；只吃特定食物或減少進食；吃飯吃很久、吃不完頻率增加；用餐後口腔內殘留食物或食物掉出；進食後聲音改變或咳嗽增加；不明原因體重減輕；不明原因發燒、肺炎。

飲食調整、坐正吃 5招預防

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒5招預防：攝取足夠蛋白質及熱量，避免肌少症；飲食調整注意色香味；專心吃、慢慢吃；坐正吃（呈90度）；吞嚥動作訓練。

一般長者增加蛋白質，可選擇雞胸肉、雞蛋；飲品可選豆漿、鮮奶。若牙齒退化或配戴假牙長者，咬不動也吞不下，可挑選質地較軟的澱粉如地瓜、粥，水果如香蕉，也可將肉打碎後重新塑形，保留食物形狀更好吞嚥，並用燉煮、清蒸，避免炸和烤，並將固體和液體分開吃。

若嗅味覺衰退且無食欲，導致進食量不足的長者，可少量多餐，餐間攝取牛奶、蒸蛋、堅果等小點心，可用彩椒、木耳等鮮豔食材引起食欲，或添加蔥、薑、蒜、洋蔥等天然調味料增加食物風味，並利用溫度加強食物香味。

蛋白質 中風 醫學

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