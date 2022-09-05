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習慣「用嘴巴呼吸」小心變醜 醫師：會釀臉部5大災害

陳雨鑫
有長期鼻塞困擾的人，常不自覺「用嘴呼吸」。(Getty Images)
有長期鼻塞困擾的人，常不自覺「用嘴呼吸」。(Getty Images)

台灣過敏兒多，根據統計，超過一成的民眾有長期鼻塞困擾，常不自覺「用嘴呼吸」。醫師表示，未改善長期鼻塞問題，習慣用嘴呼吸，長期以來，五官會出現五大問題，如黑眼圈、暴牙、咬合不正、下巴後縮、鼻孔扭曲。改善用嘴呼吸引發的面部災難，除了接受治療以外，生活作息也得一併改善。

台灣開業耳鼻喉科醫師劉承信表示，導致長期鼻塞的病因，以慢性過敏、鼻中膈彎曲、下鼻甲肥厚或者是鼻軟骨塌陷、鼻息肉最常見，很多患者因為長年鼻塞，都已經不自覺會張口呼吸，外觀逐步變化，等患者發現時，往往已經變化得非常明顯。

劉承信表示，通常要調整外觀，須先改善鼻塞問題，如使用鼻噴劑或服用藥物可改善鼻塞，若效果不顯著或者一停藥就復發，甚至不想長期吃藥，可藉由手術改善。

劉承信表示，常見的手術方式，如無線射頻冷凝汽化、微創下鼻甲螺旋刀抽吸手術、鼻中膈鼻甲成型術。他表示，鼻塞主因如果是鼻軟骨塌陷或鼻部結構引起，就必須透過功能性鼻整形手術，解決鼻塞。

劉承信表示，醫療手術發展多朝「微創手術」發展，希望術後恢復快也不太傷害組織。不過，以微創手術來說，微創下鼻甲無線射頻冷凝汽化手術，復發率相對其他微創手術高一些。

劉承信表示，微創下鼻甲螺旋刀抽吸手術雖然施作時間較長，卻是更安全、更有效，均衡性更好的微創手術。至於部分鼻塞患者合併有鼻中膈彎曲的問題，這時候必須使用微創鼻中膈鼻道成型手術來解決。術後，需注意飲食，不能吃過度刺激的食物、避免激烈運動，生活環境也需要注意，不要去太燥熱或粉塵多的地方。

手術 過敏

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