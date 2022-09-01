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牙周病要注意 及早防治避免全身「壞光光」

健康醫療網／記者陳佳慧報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

牙周組織扮演著「地基」的角色，如果遭到嚴重破壞會使牙齒鬆動、脫落，不僅影響美觀更對健康造成很大的危害。社團法人中華民國家庭牙醫學會理事長、臺大醫院牙科部牙周病科主治醫師王振穎表示，牙周病往往是由於刷牙沒刷乾淨，導致牙菌斑附著在牙齒上，長時間下來反覆刺激、破壞牙周組織，最終導致缺牙並對全身健康造成危害。

牙周病發展時程長 晚期恐引發三大疾病

台灣牙周病盛行率約為8成，年齡層以50歲以上為大宗，王振穎理事長說明，牙周病是因牙菌斑長時間的累積後所致，初期不太可能引起疼痛，民眾往往是病程後期牙痛了才就醫治療，因此中老年牙周病患者數較多，且常伴隨嚴重的牙周病症狀。

王振穎理事長補充，缺牙使咀嚼能力變差，間接影響腸道的營養攝取狀況，且多項研究指出，不良的咀嚼能力更容易罹患失智症，此外，牙周病也可能會增加罹患心血管疾病及糖尿病的風險。

落實口腔清潔及口腔檢查

每日做好口腔清潔是守護口腔健康的根本之道，王振穎理事長也呼籲民眾，雖然牙周病可以根治，但復發率高，自年輕就養成良好的口腔保健習慣更能確保未來擁有健康的中老年生活，因此建議民眾每天自我檢查來防治牙周病。

一、吃硬的食物時和刷牙時確認牙齒有沒有流血

二、看看牙齒隙縫是否愈來愈大、牙齒變長或牙齦是否有萎縮現象

三、用手、舌頭或牙刷去按壓牙齦時，確認牙齦是否有腫脹、疼痛或出血的狀況。

【延伸閱讀】

國人牙周病盛行率逾8成？推動8020口腔照護　守護全家健康

刷牙就流血當心變「無齒」　醫揪2元兇

>資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54955

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