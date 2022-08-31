金融理專「長新冠」險丟工作 就醫治療擺脫「腦霧」

圖片來源 ／健康醫療網

任職於金融業的陳小姐過去常幫VIP客戶做理財規畫，今年5月月中罹患新冠肺炎之後，就再也無法專心分析數據與閱讀報表，情況維持快一個月，陳小姐終於鼓起勇氣面對疾病就醫，醫師診斷認為與長新冠的腦霧及焦慮有關，安排陳小姐接受血管雷射與復健治療，終於從長新冠解脫，恢復正常的工作狀態與日常生活了。

提高長新冠 症狀有影響

台灣衛生福利部台北醫院復健科葉圜叡主任說明，大多數長新冠症狀是高度主觀的，例如注意力和記憶障礙，因此病人可能會因為不敢啟齒而不願尋求就醫治療，有類似原因而不敢就醫的疾病還有例如慢性疲勞綜合徵和纖維肌痛，但這些都是可以改善甚至治癒的，因此我們必須提高對長新冠的認識。

根據美國著明的研究型大學西北大學的研究，長新冠最常見的第一症狀為疲勞，約佔58%，第二為認知影響，約佔31%，第三為注意力不集中，約佔27%。腦霧病人在接受認知測試時，有32%有短期記憶、有27%注意力變差，而腦霧持續時間平均為 5 個月，女性較男性高，約為2.3比1。

正子斷層測試 雷射治療有效

透過病人使用正子斷層造影（PET）測試，掃瞄觀察體內器官的狀況，研究發現，認知障礙和情緒障礙可以在 6 個月後康復，但COVID-19的病毒會在腦部的額葉、前扣帶回和尾狀核產生影響，研究結果表明COVID-19極可能會對認知網絡產生持久的負面影響。葉圜叡主任指出，國外研究文獻表示，用低強度激光（LLLT）的光生物調節療法（PBMT）可有效提高免疫力 、幫助組織修復和減少發炎，而使用血管雷射（ILIB）已經證實對預防血栓形成和組織癒合有正面的效果。

葉圜叡主任為陳小姐安排每週3到4次的血管雷射與復健運動治療，透過氦氣雷射光引導注入靜脈照射血液，促進血液循環、改善血壓 性值與免疫力、活化白血球並能清除體內自由基，提升大腦與全身器官的活力，持續6到8週之後，陳小姐的腦霧、呼吸困難、焦慮的問題獲得明顯改善，而且在肌肉 力量、步行能力、坐與站立的表現和生活質量方面都大幅提升，終於又能回到自己樂愛的金融業，繼續幫客戶做理財規劃。

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資料來源：健康醫療網

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