6旬婦先後染B、C肝 歷經28個寒暑終結頑強的病毒

圖片來源 ／健康醫療網

一名年近六旬的謝姓婦人，先後感染B型及C型肝炎，期間又罹患尿毒症，須終生接受血液透析治療（俗稱洗腎），但她並沒有被惡疾擊垮，仍持續接受治療，不但安然度過28個寒暑，更終結了頑強的C肝病毒，成為人生「腎」利組。

C肝微根除目標 逾9成治療成功

台灣高醫肝膽胰內科主任黃釧峰教授指出，目前全國有700多家洗腎機構，共服務9萬多名洗腎病友，其C肝抗體陽性率約為12%、逾1萬名腎友感染過C型肝炎。

黃釧峰教授進一步說明，團隊發現「在地治療」比「轉介治療」手段更具成效，可以克服患者就醫的不方便性，而提高接受治療的意願，再結合「全面篩檢」措施，經追蹤3年後，有9成以上洗腎中心達到C肝微根除目標，未來將持續推動C肝殲滅長期世代追蹤。

C肝治癒率佳 期望達無C國家

「C肝治療好，一方面肝臟的威脅消失，一方面也可降低腎臟、糖尿病 等其他疾病的風險。」肝膽胰內科檢查室主任葉明倫表示，過去治療C肝的費用昂貴，或是使用副作用大的干擾素治療，導致許多患者相當抗拒，而現在有良好的口服抗病毒治療，每天服用一次，約2-3個月就能很有效清除體內C肝病毒，且健保 給付，病人應把握機會治療，共同邁向無C國家目標。

C肝殲滅行動 患有肝炎腎友應盡早治療

血液透析室邱怡文主任也表示，洗腎患者若感染C肝，易感染給身旁的人，甚至醫護人員都有接觸風險；一般C肝病人若不接受治療，不僅可能惡化為肝硬化、肝癌，也會造成腎臟損傷、甚至糖尿病控制不良等全身性問題，呼籲有肝炎的腎友應盡早接受治療，也希望全國血液透析機構總動員參與C肝殲滅行動。

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資料來源：健康醫療網

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