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嬰幼兒未打新冠疫苗 染疫重症風險增

江良誠
嬰幼兒接種疫苗，能有效預防新冠肺炎感染、減少中重症機率。圖為台北市疫苗接種站，提供幼童施打疫苗。（本報資料照片）
嬰幼兒接種疫苗，能有效預防新冠肺炎感染、減少中重症機率。圖為台北市疫苗接種站，提供幼童施打疫苗。（本報資料照片）

台灣衛福部南投醫院最近收治三名新冠肺炎確診嬰幼兒，都未施打疫苗，分別出現熱痙攣、嘔吐、肺炎等症狀，經住院治療後症狀改善、出院返家。醫師表示，大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，症狀與感冒類似，接種疫苗是預防感染與重症的有效方法，建議幼兒盡快接種，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險。

南投醫院表示，三名確診住院嬰幼兒，一名是九個月大的男童，感染新冠肺炎併發燒、熱痙攣入院；另一名六個月大的確診男童食欲差、嘔吐並且尿量明顯減少而住院治療，一歲兩個月的確診女童則是因為發燒、喘、肺炎，轉至南投醫院住院治療。

南投醫院小兒感染科醫師丁佩如說，3名幼兒診斷為新冠病毒確診後，針對個別的症狀給予輸液治療及其他支持性治療等，經過治療後病況好轉，都已康復出院。

大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，症狀與感冒類似，可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、肌肉痠痛等。而中重症為肺炎，另外感染Omicron變異株出現哮吼（急性咽喉氣管炎）的機率較高，嚴重則可能會併發急性呼吸窘迫症候群、敗血症、腦炎、心肌炎或兒童多系統發炎症後群（MIS-C）等。

丁佩如說，滿6個月的幼兒應接受新冠疫苗，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險。依中央流行疫情指揮中心資訊，0歲至5歲的幼童占兒童重症三分之二以上，接種疫苗可降低重症機率。

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