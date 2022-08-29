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中風婦插鼻胃管失自信 醫雙管齊下治療助移除

記者賴香珊／南投即時報導
南投醫院復健科主任周建文進行重複性經顱磁刺激治療。(示意圖，非文中病人)（南投醫院提供）
南投醫院復健科主任周建文進行重複性經顱磁刺激治療。(示意圖，非文中病人)（南投醫院提供）

台灣南投一名陳姓婦人因中風導致吞嚥困難，吃東西常嗆到，只好使用鼻胃管補充營養，但也鼻胃管影響外觀，心情低落且不願出門，經衛福部南投醫院醫療團隊鼓勵並協助進食訓練，並研究透過重複性經顱磁刺激治療，仍有機會可移除鼻胃管。

南投醫院指出，66歲陳婦3個月前因中風送醫，治療後因右側偏癱，吞嚥困難，吃東西常嗆到，甚至因進食引起吸入性肺炎，考量營養需求為其置入鼻胃管，但陳婦因此感到沮喪，不願出門，但只要接受復健治療，患者仍有望移除鼻胃管。

南投縣復健科主任周建文說，高齡長者、腦部疾病、神經退化性疾病、頭頸癌患者等族群都是吞嚥困難的高危險群，而輕度的吞嚥功能障礙，可透過語言治療師訓練口腔運動來強化，並搭配復健科、營養師及護理師等專業團隊協助。

南投醫院營養室蔡秀雯主任說，若長者是因虛弱造成吞嚥困難，疾病初期可經鼻胃管補充營養，急性期後，在經過醫師及語言治療師的吞嚥評估與治療及營養師的營養評估與轉換飲食之提供，在接受進食訓練後，便有機會成功脫離鼻胃管。

周也表示，若是因為腦中風或其他功能障礙，可透過螢光吞嚥攝影檢查項目，了解吞嚥困難的原因予以設計訓練目標，並經由可攜式喉頭電刺激儀器或其他治療方式來輔助吞嚥肌肉訓練及成效評估，並搭配吞嚥訓練遊戲軟體提高動機。

另有研究指出，重複性經顱磁刺激（rTMS）刺激大腦組織，讓腦部受損患者逐步恢復吞嚥功能，而該刺激治療對治療藥物治療反應不佳重度憂鬱症，腦中風後的上、下肢運動、吞嚥、語言及認知障礙等後遺症已有多年實證醫學療效。

南投醫院則表示，該院有提供螢光吞嚥攝影檢查項目，今年7月更引進重複性經顱磁刺激儀器，有相關就醫需求的鄉親不用奔波至鄰近縣市，院方也期待重複性經顱磁刺激治療能使患者獲得改善，提供縣民全面性照顧。

南投醫院復健科主任周建文進行重複性經顱磁刺激治療。(示意圖，非文中病人)（南投醫...
南投醫院復健科主任周建文進行重複性經顱磁刺激治療。(示意圖，非文中病人)（南投醫院提供）
不少中風患者因吞嚥困難，置入鼻胃管補充營養，但也鼻胃管影響外觀，而影響自信心。（...
不少中風患者因吞嚥困難，置入鼻胃管補充營養，但也鼻胃管影響外觀，而影響自信心。（本報資料照片）

中風 攝影 醫學

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