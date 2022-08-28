長期濫用安眠藥恐增住院死亡風險 多管齊下才有解

睡眠障礙和安眠藥濫用，都是健康照護的大挑戰。（取材自ingimage）

國際睡眠科學與科技協會28日在台舉辦研討會，關渡醫院院長陳亮恭根據研究指出，高量使用多種鎮定安眠藥5年，未來3年內不預期住院或死亡風險各增加約3成。台北榮總品質管理中心主任周元華說，「生活品質」才是臨床處理失眠的主要考量，誤用或濫用藥物的問題根源在於開藥者缺乏相關專業訓練，用藥者也沒有獲得充足衛教。

國際睡眠科學與科技協會理事長江秉穎表示，台灣人口2300萬，近10年安眠藥用量卻在世界第6到第10名間震盪，且有年輕化趨勢，令人憂心。

北榮醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑表示，2018年有426萬人吃安眠鎮定類藥品，一年開出9.18億顆，花健保20.9億，對照美國用藥人口比，台灣是美國的一倍多，確實有濫用情形。

衛生福利部心理及口腔衛生司司長諶立中表示，睡眠障礙和安眠藥濫用，無庸置疑都是台灣健康照護的大挑戰，值得衛福部和健保署重視。

諶立中表示，現在醫師不得不看很多病人，結果睡眠衛教和睡眠評估的時間，也被簡化為一顆藥丸，這是導致臨床處置偏離實證的最大挑戰，也已經已經擴大到抗精神病藥物、抗憂鬱劑都有濫用情形，對病人造成很大的不良影響。

陳亮恭分析4萬多筆65歲以上長者，從完全沒用精神藥物到開始用藥後的健康資料變化，結果顯示，3000多位用藥超過20個月且高量使用者有45%同時併用三種藥，他們在後續3年內的不預期的住院風險增加了33%，死亡風險則增加了28%。

另透過人工智慧分析，陳亮恭發現，在失智 症診斷前，有一些常見的疾病診斷順序會發生。像是先腦中風 ，後續出現中風後遺症和冠狀動脈心臟病，接著是精神情緒障礙，下一步才是診斷為失智症。也有糖尿病起頭，中間發生帕金森氏症、跌倒，接著又是精神情緒障礙、診斷失智症。

陳亮恭表示，病人得到失智診斷前，所看的科別可能都不是精神相關，先啟動藥物治療，開始了長期的用藥。如果能加強各科醫師的訓練，強調非藥物治療的重要性並提升其可近性，或許能減少長期用藥情況發生。

台大醫院老人醫學 部主任詹鼎正表示，目前制度設計上，非精神專科醫師轉介認知行為治療有次數限制，只能一次，但一次對病人是不夠的。如果政策上認為認知行為治療直得推廣，轉介制度也應該要改變，才能更普及。

陳亮恭說，談老人多重精神藥物時，也需檢討疾病發生和照顧資源連結的問題，也許有很多長期高度用藥者的產生，是與失智症診斷得慢，照顧資源沒有跟上等問題有關。因為失智症照護人力有限，為了讓照顧者晚上可以休息，所以「藥物治療」先行，幾乎都會開安眠藥。

維新醫院院長許景琦表示，臨床上常碰到想斷藥但斷不掉的病人，這時候需要醫病雙方共同好好努力，兩者之間需要有很好的約定默契。台大醫院老人醫學部主任詹鼎正表示，如果能成功減藥，研究發現視覺空間能力、語言、注意力、短期記憶、長期記憶、閉眼時的身體控制，都會有進步。

「不能只要求減藥成功，還要與家人病人之間達成共識，結果大家可以接受，這更重要。」詹鼎正表示，病人如果願意減藥，回診頻率就要增加，以免出事。但頻繁回診對老人家有時很困難，需要家屬一起幫忙，如果病人無法常常回來，至少家人也要幫他回診跟醫師討論，如果走到一半，病人受不了，也不能強求。