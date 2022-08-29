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38歲女每月反覆「泌尿道感染」這樣做降低復發機率

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台灣一位38歲高科技產業工作女性就醫，表示每1至2個月就會反覆泌尿道感染，每次都是突如其來的尿道口灼熱、解尿痠軟疼痛，頻繁地想尿尿但又尿不太出來，有時嚴重時還會血尿。問診後發現因工作繁忙，幾乎沒有喝水及上廁所的時間，才會導致反覆感染。

與性行為頻率、停經有關

安南醫院泌尿科許齡內表示，泌尿道感染是女性朋友常見私密處問題，女性一生當中，泌尿道感染發生的機率約40%至50%，且其中2到3成會反覆發作。大部分的女性患者，都是屬於非複雜性的泌尿道感染，原因是女性的尿道長度大約只有2到4公分，比男性尿道短，加上位於會陰部，因此來自外面的細菌，主要是肛門附近的大腸桿菌與黴菌，極有可能經由尿道進入至膀胱，進而造成發炎與泌尿道感染。

造成泌尿道感染的原因，還有性行為頻率多寡、是否使用殺精劑、停經與否、是否有復發性感染之病史，及2到4周內曾使用過抗生素等因素。

研究：注醣胺多醣 可降低泌尿感染之復發

許齡內說，針對每年發生大於三次有症狀性感染的女性朋友，可考慮給予持續性抗生素預防，此部分臨床研究也顯示給予睡前Nitrofurantoin±Sulfamethoxazole，Ciprofloxacin或Norfloxacin，可減少六個月內95%復發率。女性朋友若常在性行為後引發膀胱炎，可以考慮在性行為後，給予一次性的Nitrofuratoin、TMP-SMX或Fluoroquinolone來減少膀胱炎的復發。

此外，有研究指出膀胱灌注醣胺多醣，比如膀胱內灌注玻尿酸可幫助黏膜形成細胞外基質，修復膀胱表皮缺損部位，減少細菌黏附進而降低泌尿感染之復發。

限水增2.2倍感染機率

最後，許齡內醫師強調，泌尿道感染是可以預防跟治療的，限水可能會增加2.2倍泌尿道感染發作的機率，因此務必多喝開水不要憋尿、性交後解尿、注重私密處清潔、定時解尿及每天服用蔓越莓或益生菌、陰道局部補充女性荷爾蒙，使用殺精劑來避孕的女性考慮改用其他方式等，民眾一旦有泌尿道感染的情況也應盡速就醫。

【延伸閱讀】

女性泌尿道感染率高！　「喝水不憋尿」預防有一套

尿尿顏色黃、解尿痛？　你可能是「泌尿道感染」了

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54918

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