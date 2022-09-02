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攝護腺肥大 微創手術降風險 雄風依舊

許政榆
攝護腺肥大壓迫尿道，會造成排尿不順、小便遲緩；圖為示意圖。（Getty Images）
攝護腺肥大壓迫尿道，會造成排尿不順、小便遲緩；圖為示意圖。（Getty Images）

中老年男性「攝護腺肥大」成最大困擾，包括頻尿、尿不乾淨、尿流細且慢、被夜尿打斷睡眠等，讓患者痛苦不已。泌尿科醫師提醒，攝護腺肥大若藥物治療不佳，應該接受手術治療，近年攝護腺內視鏡手術或微創治療，比傳統手術更能降低風險。

82歲的梁先生一年內曾發生兩次尿不出來，攝護腺增生肥大「宛如一顆棒球」，且三年前中風使用抗凝血劑，憂心攝護腺手術造成身體負擔，不敢進一步治療；71歲李先生，中年後因頻尿常打斷睡眠，時常不小心溢出尿，最後決定前往泌尿門診，接受評估與治療。

台灣書田診所泌尿科主治醫師張雲筑指出，隨著高齡化社會來到，攝護腺肥大成為泌尿科常見的男性疾病。而攝護腺位於膀胱的出口下方，隨年紀增長、慢性發炎、男性賀爾蒙的刺激逐漸增生肥大，50歲時高達50%男性開始出現下泌尿道症狀。

張雲筑表示，攝護腺肥大治療須依照患者身體症狀、臨床症狀及攝護腺大小選擇治療方式；若藥物治療不佳，因攝護腺阻塞造成反覆泌尿道感染或結石、攝護腺肥大血管破裂引起血尿、尿液滯留需要放置導尿管、腎臟功能損傷的患者應接受手術治療。

但許多高齡攝護腺患者擔心年齡、心肺及凝血功能不佳的問題，懼怕接受手術治療。張雲筑說，近十年來攝護腺內視鏡手術、微創治療，因雷射手術治療時間短、出血量少，並可讓患者短暫停用或繼續服用抗凝血劑等優點，不僅降低手術風險，也適合高齡且有心血管疾病患者。

攝護腺雷射手術中，分為汽化術、切除術與剜除術。其中攝護腺剜除術，過程宛如「分離橘子果肉跟果皮」，找出攝護腺肥大區與周邊區交界，將所有增生組織玻璃後，絞碎並吸出膀胱，文獻統計，其併發症與再手術率低於汽化術及切除術。

張雲筑表示，銩雷射攝護腺手術以雷射剜除術搭配內外尿道括約肌完整保留，術後發生排尿功能障礙、漏尿、急尿及併發症的機率極低，且不影響患者性功能；她提醒，攝護腺肥大年紀愈大者愈明顯，甚至影響生活品質，若出現異常頻尿、明顯逾尿感、尿流慢等，應及早就醫。

手術 併發症 中風

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