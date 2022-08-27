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長者染疫難擺脫後遺症 染疫後難重返機構

記者許政榆／台北即時報導

台灣60歲以上長者今年累計83萬2133人染疫，包括中重症1萬9835人，8057人死亡。根據國外研究統計，染疫康復後的老年人，比年輕人更容易出現長新冠症狀，例如疲勞、心悸、關節疼痛、記憶力衰退，嚴重還可能呼吸衰竭、血壓異常、失智等。專家觀察，臨床上高齡長者確診後，常出現低血氧、肺纖維化、皮膚病灶問題，嚴重可能得住護理之家，長期依賴氧氣。

長者容易有慢性疾病纏身，確診新冠肺炎後，復原期較年輕人更長。三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟指出，近期1名70多歲男性，本身有慢性阻塞性肺病（COPT），確診後突然暴瘦10公斤，且隔離結束後，雖醫師評估可以出院返家休養，但他時常血氧偏低、頭暈，每天仍需使用半天的氧氣，連睡覺也得用氧氣，憂心已釀肺纖維化問題，更糟的是確診後再也無法正常出門。

謝嘉娟表示，若長者染疫中重症、插管，後續呼吸功能變差，無法自然呼吸、需額外給氧氣時，就無法回到一般的長照機構居住，需改送有呼吸照護的護理之家，但給氧氣額外增加的花費，往往會讓家屬難以接受。她說，醫師會定期讓長者回診胸腔內科評估肺功能，並慢慢降低額外氧氣流量濃度，不過染疫長者許多嚴重依賴氧氣，甚至無法脫離，面對接下來新1波疫情，仍須嚴防。

謝嘉娟指出，除了肺部問題，還有兩成的長者確診新冠肺炎後，引發皮膚病灶問題，從輕微到嚴重都有。1名70多歲患者，確診後皮膚出現濕疹，會泛紅搔癢，跑遍皮膚科、家醫科、風濕免疫科等，甚至一度癢到掛急診，後續透過口服抗組織胺、擦藥才改善不適。她表示，有可能長者確診在隔離病房期間，因為無法盥洗，只能用擦澡方式，加上本身疾病問題，引發皮膚發炎。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松表示，部分失能長者染疫後因無法送往機構照顧，先由家屬帶回家，但因非照顧專業，短短幾天長者就產生壓瘡、泌尿道感染、胯下黴菌感染等，若本身有糖尿病等慢性疾病，可能連帶出現嚴重發燒、敗血症，都有生命危險，必須盡快返回醫院治療。

新冠肺炎 醫學 失智

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