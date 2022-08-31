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告別肥胖 護理師籲做到這3件事

記者鄒尚謙／台北報導
男生腰圍超過90公分、女生超過80公分，就可以判定為代謝性症候群。若想要遠離代謝症候群，必須妥善做好體重管理。（本報資料照片）
男生腰圍超過90公分、女生超過80公分，就可以判定為代謝性症候群。若想要遠離代謝症候群，必須妥善做好體重管理。（本報資料照片）

男生腰圍超過90公分、女生超過80公分，收縮壓大於等於130、舒張壓大於等於85、HDL-C好的膽固醇太少、三酸甘油脂超過150、空腹血糖大於等於100，五項危險因子中，若中三項，就可以判定為代謝性症候群。

台灣國健署指出，代謝症候群是可預防也可治療的疾病，若不及早檢查治療，將比一般人增加六倍罹患糖尿病風險、四倍高血壓風險、三倍高血脂風險、兩倍心臟病及腦中風風險，變成慢性病病人。

民眾若想要遠離代謝症候群，妥善做好體重管理，護理師指出，現代人餐餐老是在外，太常吃高熱量食物就容易造成肥胖，建議有三件事必須做好：「控制飲食、規律運動、生活習慣」。

在控制飲食實踐上，護理師曾文莉表示，湯麵優於乾麵，因乾麵會淋醬汁，全部吃下肚熱量恐高達500至650大卡，湯麵則在100大卡上下；小菜不要加「醬油膏」，避免鈉含量超標導致水腫；湯品選擇上「少勾芡」，像是蛋花湯熱量40大卡，羹湯類則高達420卡，整整相差了十倍。

現代人工作繁忙，不太有時間運動，曾文莉建議，初期開始運動的時候 可以「簡單做，找個伴」，現在也推行運動531，一周五次、每次30分鐘、心跳每分鐘110下。最好的方式就是「把運動融入生活」，像是爬樓梯、倒垃圾等等，慢慢來、不求快，以漸進方式提高活動量、基礎代謝率為主。

「控制飲食是決勝點。」曾文莉表示，在體重管理上，飲食控制占了七成、規律運動則占三成。她表示，「餐餐7分飽」是相當重要的口訣，同時，因為進食一口飯需要20分鐘後才傳輸到大腦中樞，因此「細嚼慢嚥」相當重要。

生活作息也至關重要，曾文莉說，「吃得好、睡得好，體重才會好。」睡眠時間會影響賀爾蒙的分泌，睡眠不足會減少瘦體素、增加飢餓素分泌，造成激素失衡，過量進食造成肥胖。因此盡量每天睡足7小時，保持生活作息的規律及睡眠充足，若容易被尿意中斷睡眠，就要控制睡前的飲水量。

曾文莉提醒，「減重不在求快，而是持之以恆；體重控制是一輩子，絕不是只有一陣子。」最健康的減重，建議每周減0.5公斤為目標，1個月目標則設定在2至3公斤即可。

肥胖 減重 高血壓

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