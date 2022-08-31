老人微胖比較好？ 研究：BMI偏高 死亡率較低

醫師建議在血糖、血壓都能穩定控制下，老年人胖一點比較好。（本報資料照片）

年輕時為了愛美，試盡各種減肥法；中年發福、三高上身，為了健康開始減重 ；來到銀髮階段，沒有刻意減肥，體重卻逐漸下降，未必是好事。近年有不少研究指出，胖一點的老人比瘦老人健康長壽，偏胖不一定是壞事，過瘦的長者可能承受衰弱提早降臨，尤其在生病、手術 過後，體重節節下探，要吃回一公斤才發現原來那麼難。究竟老人如何「養肉」，如何「胖得健康」？

因為愛美或是為了健康，「瘦」一直是大家追求的目標。但到了銀髮階段，有人說「老人胖一點才好」？新竹台大分院副院長黃國晉表示，「老人確實胖一點比較好」，從流行病學角度來看，統計數據看到老人稍微過重一些、BMI略高一些，死亡率較低；而從臨床角度來看，當發生疾病如中風、臥床時，才有本錢消耗。

根據台灣國衛院一項針對1512位老人的九年追蹤研究，探討身體質量指數（BMI）與老人死亡風險呈現反J型關係，BMI小於22（正常偏瘦）、介於22至24（正常）、介於24至27（過重）與大於27組別的死亡率，分別為5.73%、4.02%、3.27%與3.69%，顯示體重最輕的老人有最高的死亡風險，過重的老人有最低的死亡風險。

北榮高齡醫學中心研發推展科主任彭莉甯表示，對一般民眾而言，BMI在18到24是標準的範圍，但隨著老年人研究愈來愈多，發現這樣的標準不適合放在老年人身上。像BMI在24左右，雖然對年輕人來說是微胖，但對老年人來說反而較好，甚至可以胖一點點；但如果高於27，則要注意心血管風險會逐漸增加。

●刻意減重 易造成肌少症

她表示，許多人都說體重愈輕，愈能降低心血管、新陳代謝疾病等風險，但老人家如果刻意減肥，常常減掉的不是脂肪，反而是重要的肌肉 。而肌肉對老人家的預後影響大，肌肉過少容易造成失能問題，如無法自如行動或是容易跌倒。

因此老人家不應刻意減肥，如果真的在意代謝疾病想要「減重」，飲食上應維持正常，以增加運動量的方式來達到體重下降的目的；如此一來，不但能瘦掉不想要的脂肪，也能改善心血管的風險。

黃國晉說，相較於BMI和體重，老人家應要更在意肌肉量的多寡。臨床上就看到病患年輕時到現在都是70公斤，年輕時肌肉量可能達24公斤，老了只剩13公斤。

●儀器肌肉量 在家也能測

現在測量儀器愈來愈精密，可透過儀器得知肌肉多寡。最精準的是核磁共振、電腦斷層或是骨密度測量儀，但需到醫院測量；現在家中或是運動中心也可使用生物電阻抗分析（BIA, bioelectrical impedance analysis）的機器，意即常聽到的Inbody機器測量，非常方便。

若以BIA測量，男生的肌肉量應該大於7（公斤/米平方）、女生應大於5.7（公斤/米平方），若低於此數值就有肌少症的風險。

而除了「量」之外，黃國晉說，肌肉的「質」也很重要。上肢可以測量握力，以慣用手量測，男性應大於28公斤、女性應大於18公斤；下肢則可測量「坐站五次可否在12秒內完成」以及「走路速度是否每秒大於一公尺」。另外，日常生活中若發現從椅子上起身吃力、雙手無法擰乾毛巾、轉不開瓶蓋，也都要特別注意。

●一個月體重降5% 應就醫

而要維持肌肉量，老年人除適量補充肌肉生成所需的蛋白質外，也需增加阻力訓練。阻力訓練以大肌肉為主，可使用啞鈴、阻力腳踏車和彈力帶做居家訓練。另外，老年人也應增加平衡訓練以防跌倒，太極拳、單腳站都是不錯的方式。

黃國晉和彭莉甯也提醒，有些老人家沒有刻意減肥，但不由自主地變瘦，也是需要注意的問題。如果一個月內體重下降原本體重的5%、半年內掉10%，則應到家醫科或老年科別就診，判斷是否因癌症、腸胃疾病或是免疫疾病所造成，早期發現、早期治療。

●下肢肌力測量法

1. 坐站五次可否在12秒內完成？

2. 走路速度是否每秒大於一公尺？

若無法做到，代表肌力減退。

●生物電阻抗分析(BIA)測量肌肉量

男：應大於7（公斤/米平方）

女：應大於5.7（公斤/米平方）