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BA.5來了 嬰幼兒要不要打疫苗？兒科醫師給答案

記者趙容萱／台中即時報導
台中市府7月連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種莫德納疫苗。（台中市政府提供）
台中市府7月連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種莫德納疫苗。（台中市政府提供）

台灣染新冠病毒Omicron變異株今年至今逾500萬人，其中免疫逃脫特性更強BA.5已進入社區。台中市診所協會理事長、小兒科專科醫師曾崇芳26日說，台中6個月到5歲嬰幼兒BNT疫苗第一劑27日開打。面對疫情升溫，民眾應將新冠疫苗打好打滿，其中12歲以上最好打滿三劑，5到12歲盡可能打滿兩劑，5歲以下的兒童應該盡早施打第一劑。

至於6個月到5歲嬰幼兒要不要打新冠肺炎疫苗？曾崇芳說，打新冠疫苗最重要的是權衡利弊得失，打疫苗一定會有副作用的機率，但相比確診的風險則少非常多，選擇風險小的為佳，從醫療專業的角度來看，嬰幼兒接種新冠肺炎疫苗除了能降低腦炎、MIS-C 和長新冠風險，且以國外嬰幼兒接種新冠疫苗數據來看，尚未出現嚴重副作用，考量疫情變化，所以還是建議施打。

台中市政府說，台中疫苗接種率全國名列前茅，包含6個月至未滿5歲幼兒的第一劑、5到11歲幼童的第二劑、65至74歲的第四劑、75歲以上的第四劑等接種率都排名六都第一。台中市府針對幼兒莫德納第一劑接種，提供溫馨注射服務獲好評，27日登場的幼兒BNT疫苗將承接上次「零負評」經驗，開設全市44處快打站，連兩個周末的假日時段服務親子。

台中市衛生局說明，周末假日將設44處快打站開打，市府會發送注射通知單，免預約。9月3日、4日假日除提供幼兒BNT疫苗外，另增加幼兒莫德納第一、二劑施打，連續兩個周末的假日時段，服務親子族群，另外，8月29日起，醫療院所預約施打。

曾崇芳呼籲，台中市家中有嬰幼兒的家長，明天起開帶著孩子到快打站接種，至於未施打疫苗的長者或幼兒要盡量減少至人多場合或到外面餐廳用餐，長者及幼兒的照護在接觸前都必須確實清潔洗手戴口罩，如此大家才能過個好中秋。

台中市府7月連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種莫德納疫苗。（台中市政府提供...
台中市府7月連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種莫德納疫苗。（台中市政府提供）

疫苗 BNT 莫德納

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