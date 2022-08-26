BA.5來了 嬰幼兒要不要打疫苗？兒科醫師給答案

台中市府7月連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種莫德納疫苗。（台中市政府提供）

台灣染新冠病毒Omicron變異株今年至今逾500萬人，其中免疫逃脫特性更強BA.5已進入社區。台中市診所協會理事長、小兒科專科醫師曾崇芳26日說，台中6個月到5歲嬰幼兒BNT疫苗 第一劑27日開打。面對疫情升溫，民眾應將新冠疫苗打好打滿，其中12歲以上最好打滿三劑，5到12歲盡可能打滿兩劑，5歲以下的兒童應該盡早施打第一劑。

至於6個月到5歲嬰幼兒要不要打新冠肺炎疫苗？曾崇芳說，打新冠疫苗最重要的是權衡利弊得失，打疫苗一定會有副作用的機率，但相比確診的風險則少非常多，選擇風險小的為佳，從醫療專業的角度來看，嬰幼兒接種新冠肺炎疫苗除了能降低腦炎、MIS-C 和長新冠風險，且以國外嬰幼兒接種新冠疫苗數據來看，尚未出現嚴重副作用，考量疫情變化，所以還是建議施打。

台中市政府說，台中疫苗接種率全國名列前茅，包含6個月至未滿5歲幼兒的第一劑、5到11歲幼童的第二劑、65至74歲的第四劑、75歲以上的第四劑等接種率都排名六都第一。台中市府針對幼兒莫德納 第一劑接種，提供溫馨注射服務獲好評，27日登場的幼兒BNT疫苗將承接上次「零負評」經驗，開設全市44處快打站，連兩個周末的假日時段服務親子。

台中市衛生局說明，周末假日將設44處快打站開打，市府會發送注射通知單，免預約。9月3日、4日假日除提供幼兒BNT疫苗外，另增加幼兒莫德納第一、二劑施打，連續兩個周末的假日時段，服務親子族群，另外，8月29日起，醫療院所預約施打。