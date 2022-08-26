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30歲女切除乳癌靠重建恢復自信 醫師曝術後最關鍵事項

記者沈能元／台北即時報導
乳癌為台灣女性癌症發生率首位，醫師呼籲，女性應定期進行乳房檢查。（本報資料照片）
乳癌為台灣女性癌症發生率首位，醫師呼籲，女性應定期進行乳房檢查。（本報資料照片）

台灣知名歌手朱俐靜2020年被診斷罹患乳癌，勇敢抗癌但仍不敵病魔，今年7月病逝，年僅40歲。衛福部統計，乳癌為台灣女性癌症發生率首位，約每10萬名女性約有188到194人，且已成為女性不可忽視的癌症。

醫師表示，許多乳癌患者為了治療，選擇乳房全切除手術，但常於日常生活中感到不自在，而進行乳房重建，但重建後最重要的是需定期追蹤檢查，以利若有復發病灶時，可以及早發現。

整形外科醫師劉昌杰說，門診收治一名30歲女性，於健康檢查時發現乳房出現微小鈣化病灶，切片診斷後確認為乳管原位癌，一般治療方式分為乳房全切除手術與保留手術搭配放療，該患者為防止癌細胞擴散、轉移，選擇單側乳房全切除手術，但術後乳房左右不平衡，讓患者於日常生活中感到不自信與不自在，經與患者討論進行乳房重建，搭配健康乳房的隆乳手術，讓患者重拾自信。

劉昌杰說，乳房重建後，外表看似恢復到罹癌之前，但務必定期檢查、追蹤癌細胞有無復發，因即便乳癌經完整治療，5年內復發率約為1至2%，而復發高峰期為結束療程的1至2年間，復發位置包含胸壁、腋下、鎖骨上淋巴腺，也可能復發至其他部位。一般療程結束後，建議追蹤期拉長至5年到10年以上。依美國腫瘤臨床實踐指南建議，罹癌治療結束後5年內每年回診1至4次，之後每年回診1次。

劉昌杰說，乳癌檢查常見4種方式為，每月自主以指腹平壓檢查乳房是否有異常硬塊，並可經乳房超音波、乳房X光攝影及磁振造影檢查，以偵測各種腫瘤及囊腫病灶。但乳癌重建後或曾經隆乳女性，因乳房X光攝影檢查時，乳房擠壓過程恐導致假體破裂，而自主檢查與乳房超音波檢查，也可能與自體脂肪隆乳所產生的油滴或鈣化造成混淆，只有透過磁振造影檢查，才有比較高的精確度。

劉昌杰提醒，女性平時應保持健康生活習慣，降低罹癌機率及定期乳癌健檢，不論有無乳癌家族病史，女性平日可自我進行乳癌檢查，若早期發現異狀，有助後續治療成效。

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