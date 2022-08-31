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鼻塞睡不好成熊貓眼 原來是下鼻甲太肥大

記者王昭月／高雄報導
醫師建議，沒有鼻中膈彎曲的病患，若只治療下鼻甲腫大造成的鼻塞，「冷觸氣化棒」療法或可做為選擇。(記者王昭月／翻攝)
醫師建議，沒有鼻中膈彎曲的病患，若只治療下鼻甲腫大造成的鼻塞，「冷觸氣化棒」療法或可做為選擇。(記者王昭月／翻攝)

莊姓女大三生自幼罹患過敏性鼻炎，氣候轉換時噴嚏打不停，鼻塞、流鼻水情況加劇，長年下來症狀越來越嚴重，睡覺要靠嘴巴呼吸，因睡不好，黑眼圈始終消不去。之後就醫檢查，發現原來下鼻甲蒼白腫大，鼻腔狹窄，分泌物多，醫師後來替她做「下鼻甲冷觸氣化術」擴大鼻腔通道，終於可以大口正常呼吸了。

收治女大生的高雄阮綜合醫院耳鼻喉科主治醫師林宏儒也說，另名就讀研究所二年級的曾先生高度近視還有慢性鼻塞，長期影響睡眠，被朋友笑有張睡不飽的臉。他自行去藥局買血管收縮劑控制鼻塞，初期效果不錯，後來愈噴藥愈塞，經內視鏡檢查，下鼻甲也是很腫脹、且呈現生牛肉般的紅色，是典型的藥物性鼻炎。

林宏儒使用無線射頻式「下鼻甲冷觸氣化形術」為莊、曾兩名病患治療，過程是以冷觸氣化棒直接置入鼻甲組織內釋放能量，再運用無線電波產生離子震盪，使下鼻甲的蛋白質凝固，下鼻甲組織體積因此縮小。這種手術時間約20分鐘，疼痛感較輕微，恢復期短，約7到10天，術後不需填塞物，也不需住院，患者因鼻腔擴大通透，改善鼻塞情形，可以自在呼吸。

林表示，造成鼻塞的原因，通常是下鼻甲肥大或鼻中隔彎曲。要矯治下鼻甲肥大，目前有電燒凝固法、雷射手術、傳統黏膜下鼻甲骨切除手術、無線射頻式下鼻甲冷觸氣化成形術、動力旋轉刀(又稱作微型吸絞器)輔助下鼻甲成形手術等，需依照病人症狀及需求由醫師評估決定。

他說，治療鼻塞若採藥物，只要症狀控制得愈好、用藥就愈少，症狀完全緩解，就只要做好保健、不必吃藥。會動到手術，主要是解除鼻塞，流鼻水、打噴嚏等症狀，但病患會有不等程度的改善，不會因為開刀而根治。他建議，沒有鼻中膈彎曲的病患，若只治療下鼻甲腫大造成的鼻塞，「冷觸氣化棒」療法或可做為選擇。

林宏儒表示，過敏性鼻炎患者 ，通常會有張口呼吸等5大現象。(記者王昭月／翻攝)
林宏儒表示，過敏性鼻炎患者 ，通常會有張口呼吸等5大現象。(記者王昭月／翻攝)
下鼻甲腫大病患經採用下鼻甲冷觸氣化成形術後，鼻腔擴大通透，改善鼻塞現象。(記者王...
下鼻甲腫大病患經採用下鼻甲冷觸氣化成形術後，鼻腔擴大通透，改善鼻塞現象。(記者王昭月／翻攝)

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