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牙菌斑2天就發炎 醫授3步驟揪出牙周病

記者許政榆／綜合報導
每天刷牙和使用牙線，可除去牙菌斑，預防牙周病。（Getty Images）
每天刷牙和使用牙線，可除去牙菌斑，預防牙周病。（Getty Images）

口腔照護不可輕忽，醫師提醒，透過一年兩次洗牙、天天進行自我口腔檢查三步驟，及早治療牙周病。

台大醫院牙科部牙周病科主治醫師王振穎表示，牙周病是因牙菌斑引起，若沒有適當清潔，兩天就可能引發牙齦發炎。而牙周病好發於50歲以上，恐導致牙齒喪失，根據台灣衛福部調查，台灣80歲以上有88.7%有牙周病、且擁有20顆自然牙比例僅19.6%。

王振穎指出，曾有調查顯示，65歲以上仍保有24顆牙齒比例不超過一半，到80歲前還可能會掉牙，要保有20顆牙是有困難度。不過臨床也發現，很多銀髮長者把牙齒顧好，身體健康狀況也較好，較無其他共病，因此民眾需維持口腔健康，並定期口腔檢測

王振穎提醒，刷牙流血可能是牙齦發炎，但不一定會痛，初期症狀容易被忽略，因此可透過三步驟檢查，包括：吃硬的食物和刷牙時牙齒流血、牙齒縫隙愈來愈大及牙齦是否萎縮、用手或舌頭或牙刷按壓牙齦而腫脹或疼痛或出血，若有相關症狀應及早就醫治療。

王振穎表示，懷孕婦女每三個月可以洗一次牙，因孕期可能因荷爾蒙改變導致牙齦發炎，甚至產生牙周病，還可能導致嬰兒早產問題。也提醒孕婦不要隨意購買成藥，像是止痛藥、抗發炎藥物等，牙周病無法僅靠吃藥就解決，需經過專業治療。

檢測

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