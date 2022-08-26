不只腦壓太高會痛 太低也會頭痛？ 醫：嚴重恐致腦梗塞

圖片來源 ／健康醫療網

36歲男性工程師，某天早上起床後發現頭後側到脖子相當疼痛，伴隨噁心、頭暈症狀，但頭痛竟只在站起來時出現，若躺下十分鐘內會完全緩解，屢試不爽。至醫院急診就醫，經電腦斷層發現腦靜脈竇鼓漲及輕微硬腦膜下血腫。會診神經科醫師後，診斷為「低腦壓頭痛」。

低腦壓頭痛 促發因子不明

新竹臺大分院神經部李承軒醫師表示，低腦壓頭痛（low pressure headache）一般為自發性顱內低壓（spontaneous intracranial hypotension），通常為不明促發因子造成，少數在發病前有跌倒、提重物、打噴嚏或劇烈運動，被認為可能有相關性；另有一部分為接受腰椎穿刺後腦脊髓液滲漏或者因脊髓腔廔管造成。

此病好發於40歲上下，但任何年紀均有可能；根據統計，每年每10萬人當中約5人會得到此病。

姿勢性頭痛為典型症狀 嚴重併發症 一次看

李承軒醫師說明，低腦壓頭痛的症狀，典型為急性「姿勢性頭痛」，常在直立姿勢下15分鐘內出現雙側後腦至頸部、前額部或全面性頭痛，而在平躺數分鐘內可減緩，通常止痛藥無太大幫助。其他合併症狀包括後頸僵硬、噁心想吐、聽覺異常及耳鳴、畏光、背痛等。另外較少見但嚴重的併發症包含腦血腫、靜脈栓塞、腦梗塞等造成各種神經學症狀。

保守治療無效 採取硬膜外血液貼片治療

在治療上，一般保守治療包括平躺、點滴及口服水份補充、咖啡 因攝取。在保守治療無效或是有腦出血等嚴重併發症時，將採取硬膜外血液貼片治療。治療過程中將會先抽取自身血液約20毫升，由麻醉科醫師將自體血液注射於脊髓硬膜外腔空間，藉由血液凝固特性將硬膜裂孔補起，病人通常在治療後一兩天內迅速改善；少數病人需施作第二次以上血液貼片，或更近一步手術 治療。

出現異狀 應盡快就醫治療

李承軒醫師提醒，若患有突發姿勢性頭痛，可能為腦脊髓液滲漏造成之低腦壓頭痛。然而若已發生一陣子，症狀可能變為不典型（如：出力咳嗽引發頭痛或於一天當中的後半出現頭痛，或變為非頭痛症狀）而不易判斷。另外，偏頭痛、頸椎型頭痛、鼻竇炎、端坐性心搏過速症或腦部病灶等亦可出現與姿勢有關的頭痛，建議至神經科門診詳細診視。

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資料來源：健康醫療網

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