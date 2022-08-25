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全身出現大片疹子奇癢無比 醫師4建議擺脫症狀

記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾腹部、腰部、肩頸出現大片紅疹，經檢查後發現，是因鳥雞禽帶入禽蟎遭叮咬所導致。（北市聯醫提供）
民眾腹部、腰部、肩頸出現大片紅疹，經檢查後發現，是因鳥雞禽帶入禽蟎遭叮咬所導致。（北市聯醫提供）

台灣每年4月底至8月禽蟎案例發生頻繁，又以5月為最高峰，病患常因全身疹子奇癢無比就醫，經醫師檢查發現大片紅疹密集分布在腹部、腰部、大腿內側及肩頸等處，近一步詢問得知，病患生活環境常有鳥類出沒或飼養雞隻，醫師提出4點建議，包含民眾應防止鳥類於屋外築巢，也盡量避免戶外曬衣物，保持家中乾燥，才能加速禽蟎死亡。

一名50多歲女性，因全身疹子奇癢無比就醫，經檢查後發現大片紅疹密集分布於腹部、腰部、大腿內側及肩頸等處，類似情況發生過2次，詢問病史後得知，民眾固定在後院曬衣，曬一處長有八哥出沒；一名平時有飼養雞隻的60多歲男性也有同樣症狀；另一例60多歲女性則是家中陽台有珠頸斑鳩築巢及哺育幼鳥

北市聯醫中興院區皮膚科主任潘企岳表示，禽蟎臨床案例每年4月底開始出現，一直延續到8月，又以5月為高峰。這樣的時間分布符合鳥類繁殖期，這時候求偶、築巢、覓食活動最為頻繁。禽蟎因環境而有不同種類，台灣見到的叫「熱帶禽蟎」，寄生於各種鳥類及雞隻的皮膚表面吸血為食，也可闖進屋內吸食人血。

潘企岳表示，蟲體肉眼可見，體長約0.7毫米、8隻腳，吸飽血會變紅棕色，爬行速度和螞蟻差不多，就算沒繼續吸血也可存活至少1周，禽蟎從孵化至成蟲約一周，期間必須吸食禽鳥雞隻的血液才能完成生命周期，白天躲藏，晚上出來活動及吸血。

禽蟎叮咬的疹子是丘疹樣蕁麻疹，通常成群地出現，也可能散在出現，最常出現在腹、腰、肩頸、手臂、腋下及大腿內側，叮咬的軌跡會停在衣褲、胸罩、肩帶的邊緣為一大特徵。診斷禽蟎叮咬，除臨床特徵，也跟鳥禽類蹤跡相關，例如窗外、冷氣旁、陽台是否有鳥巢、建築物是否常有鳥類出沒停留、是否於戶外晾衣、是否養雞。

不少民眾會將禽蟎叮咬經常和跳蚤、臭蟲叮咬及疥瘡混淆，潘企岳說明，跳蚤、臭蟲叮咬反應也是丘疹樣蕁麻疹，但疹子較大，且不會像禽蟎叮咬這麼密集。病史詢問對鑑別診斷也很重要，如家中有老鼠出沒，可能是跳蚤叮咬；樣似蟑螂的小蟲則可能是臭蟲叮咬；疥瘡疹子相對小很多而非丘疹樣蕁麻疹，可能產生棕色節結，加上好犯的典型部位，與禽蟎叮咬分辨並不困難。

至於要如何擺脫及防範禽蟎的危害，潘企岳說，第一，要防止鳥類於房子外棲息築巢，尤其是窗外、冷氣旁、陽台等，若發現鳥巢可等小鳥成長離巢後盡速清除；第二，暫時離開已入侵的房間或空間並使用殺蟲劑來清除禽蟎；第三，儘量避免於戶外晾曬衣物，尤其是有鳥類出沒的處所；第四，家中保持乾燥，使用空調及除濕機可加速禽蟎的死亡。

民眾腹部、腰部、肩頸出現大片紅疹，經檢查後發現，是因鳥雞禽帶入禽蟎遭叮咬所導致。...
民眾腹部、腰部、肩頸出現大片紅疹，經檢查後發現，是因鳥雞禽帶入禽蟎遭叮咬所導致。（北市聯醫提供）
每年4月底至8月禽蟎案例發生頻繁，又以5月為最高峰。（北市聯醫提供）
每年4月底至8月禽蟎案例發生頻繁，又以5月為最高峰。（北市聯醫提供）

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