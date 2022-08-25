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中高齡男頻尿、久尿疑新冠搞鬼 檢查是「老」毛病引起

記者簡慧珍／彰化即時報導
公共廁所常見到男性長者解小便，久到需要一手撐著壁面支撐雙腿久站，這種畫面最可能是攝護腺肥大引起。（記者簡慧珍／攝影）
公共廁所常見到男性長者解小便，久到需要一手撐著壁面支撐雙腿久站，這種畫面最可能是攝護腺肥大引起。（記者簡慧珍／攝影）

又是COVID-19惹禍？台灣彰化縣5名年50歲至75歲的攝護腺肥大男性病患出現頻尿、尿速慢等狀況，都認為與確診新冠肺炎或注射疫苗有關，就醫檢查後，研判因年齡增長造成攝護腺肥大症狀越來越明顯，治療後已明顯改善。

「囝仔放尿泉過溪，老人放尿滴著鞋。」衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮25日表示，這句台灣俗諺凸顯男性年紀大之後的常見身體變化，這種變化最可能的毛病是攝護腺肥大，可視為男性生理老化，年紀愈大發生機率越高，50歲以上男性約50%有攝護腺肥大症狀，80歲以上高達90%，不適症狀越明顯，雖然大部分沒生命危險，卻對生活品質造成重大影響。

78歲王姓男子確診COVID-19，康復後出現頻尿、小便力道減弱等情形，57歲陳姓男子也在確診康復後，尿速變慢又頻尿，另外3名七旬以上病人發生頻尿、尿速慢、尿不乾淨等問題。他們都認為確診或注射疫苗讓泌尿系統疾病加劇，所以一進衛福部彰化醫院泌尿科門診就抱怨個不停。

正常人的排尿時間是21秒加減13秒，流速每秒15毫升以上，餘尿量應小於50毫升。王姓病人做「尿流速儀」檢測，解尿時間57秒，流速只有每秒6.1毫升，再以超音波測量出解完尿的餘尿量231毫升。陳姓男子沒攝護腺病史，檢測解尿時間和流速都不正常，他不敢相信不到60歲竟然攝護腺肥大。

蔡卓榮說，雖有醫學研究顯示新冠病毒可能影響泌尿系統，但不太可能在短期間內造成攝護腺肥大，攝護腺肥大是隨著年紀漸長而慢慢增生，王姓等病人的症狀很顯然是攝護腺肥大擠壓尿道，出現力道減弱、尿速變慢、有餘尿感等異常病症，若拖延不處理易造成膀胱結石、泌尿道感染，甚至惡化成尿毒症。

王姓等病人經攝護腺雷射剜除手術或服藥後，尿速恢復正常；蔡卓榮表示，年長男性如果發現解尿變慢，解尿時間超過30秒以上，最好到泌尿科門診做健保的「尿流速儀」量測小便流速，解一次小便即可當場得到報告，還可進一步以超音波檢測尿餘量及攝護腺的情況。

男性攝護腺會隨著年齡增長而逐漸肥大，擠壓到尿道造成排尿不順。（記者簡慧珍／攝影）
男性攝護腺會隨著年齡增長而逐漸肥大，擠壓到尿道造成排尿不順。（記者簡慧珍／攝影）

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