我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

男小便帶血、腹部劇痛 膀胱腫瘤破了急性尿阻塞

健康醫療網／記者曾正豪報導

日前57歲的洪先生因腹部劇烈疼痛、高燒不退送來萬芳醫院急診搶救，檢查後發現膀胱裡有3公分大的腫瘤，此次因為腫瘤突發性出血，產生零星血塊導致尿液無法順利排出，造成急性尿阻塞，所幸腫瘤侵犯範圍表淺，手術刮除病灶後按時追蹤即可。

膀胱癌有血尿 留意及早治療

萬芳醫院泌尿科賴宗豪醫師說明，膀胱癌是泌尿系統最常見的癌症，血尿為主要症狀，不過約有80％的病人是無痛性血尿，因此不易及早發現。而其他症狀也有尿潛血、排尿疼痛、頻尿、擦拭時有血絲都是可能發生的情況，倘若腫瘤長在輸尿管出口則可能會導致腎積水，引起腰痛、下背疼痛等的情形。

膀胱癌主要可分為四期，另外還有零期及原位癌尚未侵犯周邊組職診療上相對容易，若處於第一期只需透過內視鏡手術刮除，輔以膀胱灌注化學藥物，而第二期以上的膀胱癌若想保留器官不全切除的話則需考慮化學治療、放射治療或是新型免疫療法都是常見的治療方式。

賴宗豪醫師也提醒，膀胱癌高危險因子除了家族遺傳外，長期暴露在芬香類或化學染劑的族群需特別留意，平日應多喝水、均衡飲食、保持良好作息，若頻繁血尿或解尿疼痛時，應盡早就醫檢查盡早治療。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54875

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

腫瘤 手術 癌症

上一則

胸部愈來愈大先別開心 有可能是「這病」惹禍

下一則

心房顫動恐致中風甚至猝死「543」口號防護

延伸閱讀

懷孕罹癌怎麼辦？ 醫表示定期追蹤檢查不會傷胎兒

懷孕罹癌怎麼辦？ 醫表示定期追蹤檢查不會傷胎兒
癌細胞對免疫療法產生抗藥性 新療法可解決

癌細胞對免疫療法產生抗藥性 新療法可解決
醫藥／經期大出血 摘1.5公斤肌瘤

醫藥／經期大出血 摘1.5公斤肌瘤
40歲的她胸部「罩杯D升F」一檢查揪出壘球大惡性腫瘤

40歲的她胸部「罩杯D升F」一檢查揪出壘球大惡性腫瘤

熱門新聞

茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。（茂盛醫院提供）

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

2022-08-19 19:51
招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
余苑綺(中)是余天(左)與李亞萍的寶貝女兒，白髮送黑髮人，令人不捨。(本報資料照片)

余苑綺離世 醫師：防年輕型大腸癌要注意這7件事

2022-08-21 20:22
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。（南投醫院提供）

確診者眼睛模糊以為「新冠後遺症」？ 醫師查出是這事造成

2022-08-19 05:58
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）

牛津研究：新冠康復後2年內出現這些症狀的風險較高

2022-08-18 08:56
圖片來源 ／健康醫療網

市售保險套怎麼選？泌尿科醫揭「注意事項」

2022-08-20 01:00

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期

拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期