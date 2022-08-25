男小便帶血、腹部劇痛 膀胱腫瘤破了急性尿阻塞

日前57歲的洪先生因腹部劇烈疼痛、高燒不退送來萬芳醫院急診搶救，檢查後發現膀胱裡有3公分大的腫瘤 ，此次因為腫瘤突發性出血，產生零星血塊導致尿液無法順利排出，造成急性尿阻塞，所幸腫瘤侵犯範圍表淺，手術 刮除病灶後按時追蹤即可。

膀胱癌有血尿 留意及早治療

萬芳醫院泌尿科賴宗豪醫師說明，膀胱癌是泌尿系統最常見的癌症 ，血尿為主要症狀，不過約有80％的病人是無痛性血尿，因此不易及早發現。而其他症狀也有尿潛血、排尿疼痛、頻尿、擦拭時有血絲都是可能發生的情況，倘若腫瘤長在輸尿管出口則可能會導致腎積水，引起腰痛、下背疼痛等的情形。

膀胱癌主要可分為四期，另外還有零期及原位癌尚未侵犯周邊組職診療上相對容易，若處於第一期只需透過內視鏡手術刮除，輔以膀胱灌注化學藥物，而第二期以上的膀胱癌若想保留器官不全切除的話則需考慮化學治療、放射治療或是新型免疫療法都是常見的治療方式。

賴宗豪醫師也提醒，膀胱癌高危險因子除了家族遺傳外，長期暴露在芬香類或化學染劑的族群需特別留意，平日應多喝水、均衡飲食、保持良好作息，若頻繁血尿或解尿疼痛時，應盡早就醫檢查盡早治療。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54875

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw