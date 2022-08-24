我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義男同時感染新冠、猴痘和愛滋 全球已知首例

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

3確診嬰幼兒未打疫苗 出現熱痙攣、嘔吐、喘

記者江良誠／南投即時報導
嬰幼兒接種疫苗，能有效預防新冠肺炎感染、減少中重症機率。（南投醫院提供）
嬰幼兒接種疫苗，能有效預防新冠肺炎感染、減少中重症機率。（南投醫院提供）

衛福部南投醫院最近收治3名新冠肺炎確診嬰幼兒，都未施打疫苗，分別出現熱痙攣、嘔吐、肺炎等症狀，經住院治療後症狀改善、出院返家。醫師表示，大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，症狀與感冒類似，接種疫苗是預防感染與重症的有效方法，建議幼兒盡快接種，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險。

南投醫院表示，3名確診住院嬰幼兒，一名是9個月大的男童，感染新冠肺炎併發燒、熱痙攣入院；另一名6個月大的確診男童食慾差、嘔吐並且尿量明顯減少而住院治療，1歲2個月的確診女童則是因為發燒、喘、肺炎，轉至南投醫院住院治療。

南投醫院小兒感染科醫師丁佩如說，3名幼兒診斷為新冠病毒確診後，安排專責病房，針對個別的症狀給予輸液治療及其他支持性治療等，經過治療後病況好轉，都已經康復出院。

大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，症狀與感冒類似，可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、肌肉痠痛等。而中重症為肺炎，另外感染Omicron變異株出現哮吼（急性咽喉氣管炎）的機率較高，嚴重則可能會併發急性呼吸窘迫症候群、敗血症、腦炎、心肌炎或兒童多系統發炎症後群（MIS-C）等。

丁佩如說，滿6個月的幼兒應接受新冠疫苗，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險。依中央流行疫情指揮中心資訊，0歲至5歲的幼童占兒童重症三分之二以上，接種疫苗可降低重症機率。

嬰幼兒可接種的疫苗，除了莫德納疫苗，提供滿6個月至5歲的嬰幼兒施打，施打2劑，2劑間隔4至8周，曾確診者，與發病日或確診日至少需間隔三個月。近日BNT疫苗也抵台，即將提供滿6個月至4歲（未滿5歲）的嬰幼兒施打，施打3劑，前2劑施打間隔至少4周，第2劑後間隔至少8周再施打。

嬰幼兒接種疫苗，能有效預防新冠肺炎感染、減少中重症機率。（南投醫院提供）
嬰幼兒接種疫苗，能有效預防新冠肺炎感染、減少中重症機率。（南投醫院提供）

疫苗 新冠肺炎 莫德納

上一則

懷孕罹癌怎麼辦？ 醫表示定期追蹤檢查不會傷胎兒

延伸閱讀

死亡重症雖降 本周確診估升1成

死亡重症雖降 本周確診估升1成
新冠加強針相關資訊您需要知道的新冠肺炎公眾教育活動

新冠加強針相關資訊您需要知道的新冠肺炎公眾教育活動
阿斯特捷利康考慮退出疫苗業務 AZ疫苗美國一直未准

阿斯特捷利康考慮退出疫苗業務 AZ疫苗美國一直未准
小兒麻痺「口服疫苗」竟成病毒傳播來源

小兒麻痺「口服疫苗」竟成病毒傳播來源

熱門新聞

茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。（茂盛醫院提供）

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

2022-08-19 19:51
招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
余苑綺(中)是余天(左)與李亞萍的寶貝女兒，白髮送黑髮人，令人不捨。(本報資料照片)

余苑綺離世 醫師：防年輕型大腸癌要注意這7件事

2022-08-21 20:22
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。（南投醫院提供）

確診者眼睛模糊以為「新冠後遺症」？ 醫師查出是這事造成

2022-08-19 05:58
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）

牛津研究：新冠康復後2年內出現這些症狀的風險較高

2022-08-18 08:56
圖片來源 ／健康醫療網

市售保險套怎麼選？泌尿科醫揭「注意事項」

2022-08-20 01:00

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治