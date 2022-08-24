3確診嬰幼兒未打疫苗 出現熱痙攣、嘔吐、喘

嬰幼兒接種疫苗，能有效預防新冠肺炎感染、減少中重症機率。（南投醫院提供）

衛福部南投醫院最近收治3名新冠肺炎 確診嬰幼兒，都未施打疫苗 ，分別出現熱痙攣、嘔吐、肺炎等症狀，經住院治療後症狀改善、出院返家。醫師表示，大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，症狀與感冒類似，接種疫苗是預防感染與重症的有效方法，建議幼兒盡快接種，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險。

南投醫院表示，3名確診住院嬰幼兒，一名是9個月大的男童，感染新冠肺炎併發燒、熱痙攣入院；另一名6個月大的確診男童食慾差、嘔吐並且尿量明顯減少而住院治療，1歲2個月的確診女童則是因為發燒、喘、肺炎，轉至南投醫院住院治療。

南投醫院小兒感染科醫師丁佩如說，3名幼兒診斷為新冠病毒確診後，安排專責病房，針對個別的症狀給予輸液治療及其他支持性治療等，經過治療後病況好轉，都已經康復出院。

大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，症狀與感冒類似，可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、肌肉痠痛等。而中重症為肺炎，另外感染Omicron變異株出現哮吼（急性咽喉氣管炎）的機率較高，嚴重則可能會併發急性呼吸窘迫症候群、敗血症、腦炎、心肌炎或兒童多系統發炎症後群（MIS-C）等。

丁佩如說，滿6個月的幼兒應接受新冠疫苗，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險。依中央流行疫情指揮中心資訊，0歲至5歲的幼童占兒童重症三分之二以上，接種疫苗可降低重症機率。