我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

水塔工貪快一跳 摔成「小王骨折」

趙容萱
醫師提醒，腳踝骨頭十分複雜，建議患者術前務必與醫師詳細溝通，避免衍生爭議。（圖：亞大醫院提供）
醫師提醒，腳踝骨頭十分複雜，建議患者術前務必與醫師詳細溝通，避免衍生爭議。（圖：亞大醫院提供）

台中40歲李姓水塔工人日前為求快，直接由一樓高的水塔跳下來，結果腳跟先著地，痛到無法行走，就醫確認是腳跟閉鎖性骨折，又被稱為「偷情者的骨折」、「小王／小三（第三者）的骨折」，經緊急手術植入埋頭式復位螺釘後復原良好，讓他直說「以後不敢再亂跳了」。

台灣亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師吳信廷說，腳跟骨折是常見的意外傷害，其中以勞工為高風險族群，包扦蓋鷹架、室內裝潢、油漆、水電工等因工作需要可能會由高處落下，腳跟先著地，導致承受身體絕大重量的跟骨難以承受，輕者移位，嚴重者則可能粉碎性骨折。

吳信廷指出，跟骨骨折會讓患者十分痛苦，但英文卻有十分浪漫的名稱「Lover Fracture」（譯為「偷情者的骨折」或「小三／小王的骨折」），顧名思義，就是比喻第三者在偷情時不慎東窗事發，為了躲過正宮追捕，往往會在情急之下跳窗逃生，結果著地瞬間，跟骨往往首當其衝導致骨折而得名。

水塔工的跟骨經手術後，順利恢復行走功能，讓他可以繼續上工賺錢養家。（圖：亞大醫院...
水塔工的跟骨經手術後，順利恢復行走功能，讓他可以繼續上工賺錢養家。（圖：亞大醫院提供）

吳信廷強調，患者當下出現足跟疼痛、難以站立、行走等症狀，尤其腳踝部位更會嚴重腫脹、變形，同時伴隨有明顯淤血，尤其腳踝旋轉做動作時，可能也會聽到骨頭摩擦音，一旦沒有立即處理，等到骨折部位定位，日後不僅行走會劇烈疼痛影響步態，腳踝皮膚也會因不斷摩擦破裂，傷口難以癒合而壞死，導致骨頭外露的悲劇。

吳信廷說明，這名水塔工人到院時，經利用X光檢查患者傷勢，確認跟骨的前上及前後切線角度被壓縮至僅有5度（正常應為介於20至40度），立即安排手術，緊急植入3根「埋頭式復位螺釘」，將斷裂的跟骨重新復位，五天後順利出院，一個月後能正常行走。

吳信廷提醒，腳踝骨頭十分複雜，必須經由整體評估治療之後，才能讓患者手術後的影響降到最低，也建議患者手術前務必與醫師詳細溝通，以避免衍生醫療爭議。

手術 骨科 勞工

上一則

38歲女每月反覆「泌尿道感染」這樣做降低復發機率

下一則

睡眠呼吸中止症 房事也不順

延伸閱讀

林志穎插鼻胃管灌食？長庚院長怒斥謠言：從未用過

林志穎插鼻胃管灌食？長庚院長怒斥謠言：從未用過
高齡絕症 七旬婦主動脈瓣膜狹窄 「經導管置換」救命

高齡絕症 七旬婦主動脈瓣膜狹窄 「經導管置換」救命
意外跌落成「小王的骨折」 水塔工喊：不敢再亂跳了

意外跌落成「小王的骨折」 水塔工喊：不敢再亂跳了
吃維生素D無法防骨折？ 「當中有誤會」

吃維生素D無法防骨折？ 「當中有誤會」

熱門新聞

招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
余苑綺(中)是余天(左)與李亞萍的寶貝女兒，白髮送黑髮人，令人不捨。(本報資料照片)

余苑綺離世 醫師：防年輕型大腸癌要注意這7件事

2022-08-21 20:22
圖片來源 ／健康醫療網

謹守「2不1要」 遠離血糖失衡危機

2022-08-24 01:30
台大醫院肺癌名醫陳晉興共列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大傷肺NG行為。（記者沈能元／攝影）

4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

2022-08-26 19:12
醫師建議透過日常的平衡復健訓練，如「進階頭眼協調運動」，伸出食指眼睛注視指尖，頭與手指反方向左右擺動，來回10到20次，可舒緩或改善頭暈。示意圖，非新聞當事人。（台北醫學大學提供）

婦長年頭暈得坐輪椅才能移動 北醫大揪出新興疾病惹禍

2022-08-26 05:59
民眾腹部、腰部、肩頸出現大片紅疹，經檢查後發現，是因鳥雞禽帶入禽蟎遭叮咬所導致。（北市聯醫提供）

全身出現大片疹子奇癢無比 醫師4建議擺脫症狀

2022-08-25 05:56

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子