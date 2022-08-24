眼冒黑絲線條、閃亮光 當心視網膜剝離找上門

圖片來源 ／健康醫療網

40多歲A女士，日前陪孩子玩遊戲時，不慎被孩子的拳頭打到眼睛，左眼出現黑灰色絲狀線條，伴隨外側視野頻傳閃亮光，所幸及時至眼科門診就診，進行完整眼底檢查，發現左眼視網膜出血併視網膜裂孔；接受左眼視網膜雷射治療後，視力順利恢復。

視網膜裂孔原因多 出現這些症狀要警覺

台灣安南醫院眼科崔美琦醫師表示，視網膜裂孔成因相當多，眼睛遭受撞擊、隨著年紀玻璃體退化及液化、近視眼睛周邊視網膜退化等都可能產生視網膜裂孔，也經常發生在突然出力或快速轉動眼睛之後，症狀包含突然看到許多小黑點或絲狀線狀條紋亦俗稱飛蚊的出現，閃電或亮光在視野某區域持續閃爍，若有上述症狀，應立即進行散瞳檢查，並對視網膜裂孔進行雷射治療。

未及時治療恐影響視力 需進行手術 治療

崔美琦醫師指出，視網膜裂孔若未及時治療，眼睛裡面的水有相當高的機率會從裂孔灌入，導致視網膜剝離，一但範圍擴大，將嚴重影響視力，且需要進行手術處理。視網膜剝離的特徵是視野仿佛被黑布幕蓋住般，通常從視野最邊角開始延伸，隨著時間進展黑布幕蓋住的範圍擴大。

近視者風險高 定期檢查莫輕忽

崔美琦醫師提醒，若出現許多小黑點或絲狀線狀條紋、閃電或亮光，盡早檢查、及早發現視網膜裂孔，把握黃金時間進行雷射治療，避免視網膜剝離產生，是守護靈魂之窗的不二之道。

此外，近視的眼睛有視網膜裂孔的風險較高，建議至少半年一次散瞳眼底檢查，可以及早發現需要處理的視網膜病變。

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