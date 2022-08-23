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80歲老伯半年2次中風 醫籲4風險因子遠離心房顫動

記者許政榆／台北即時報導
心律不整恐引發猝死危機，且有7成的心律不整患者有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，應儘早就醫檢查治療。（心律醫學會提供）
心律不整恐引發猝死危機，且有7成的心律不整患者有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，應儘早就醫檢查治療。（心律醫學會提供）

心律不整恐引發猝死危機，且有7成的心律不整患者有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，常見的心房顫動，有3分之1的人屬於無症狀，醫師提醒，若有呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦等4大異常徵兆，應儘早就醫檢查治療。

心因性猝死包含冠狀動脈心血管疾病、心臟衰竭、遺傳性心律不整。中華民國心律醫學會理事長暨林口長庚醫院副院長溫明賢表示，心房顫動發作時宛如「心臟發抖」，心跳不正常時，血液滯留在心房中積成血栓，當心跳恢復時，血栓隨血液流到腦部，容易出現腦中風或猝死。

林口長庚醫院心臟血管內科主治醫師張伯丞表示，約7成心律不整患者，會有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等，雖可以透過心電圖檢查，但有3成的心律不整患者無症狀，因此很容易疏忽，若未及時檢查診斷及治療，疾病可能持續惡化。

心律不整中常見的心房顫動，張伯丞表示，成年人心房顫動盛行率約2到4%，全台約30至40萬人罹病，盛行率隨年紀增加而成長，70歲以上民眾心房顫動比率約1成。心房顫動患者平時需規律服用抗凝血劑，同時使用心房顫動藥物，若無法用藥物控制，可透過手術治療。

一名80歲老伯發生腦中風，雖做了多項檢測及心電圖，但沒抓到陣發性心律不整證據，因此未針對心房顫動提供藥物，過了半年，老伯再次腦中風，醫療團隊與家屬決定把偵測時間拉長，確定為心房顫動，改用抗凝血劑、控制心房顫動症狀藥物，對症下藥後老伯再也沒出現中風。

收治上述個案的台北榮民總醫院內科部心臟內科主治醫師趙子凡說，80歲以上長者每10人就有1人有心房顫動，若患者有糖尿病、高血壓等慢性病，心房顫動危險性更高。他提醒，心房顫動無症狀者，也可能發生腦中風，若民眾有危險因子，或心跳時常不規則，應盡快就醫檢查。

7成的猝死是心血管問題導致，但民眾卻不自知。中國醫藥大學附設醫院內科系副院長張坤正表示，2016年《Mayo Clinic Proceedings》醫學期刊中，一篇研究分析當時台中市270萬人，針對心因性猝死數據發現，約19%與心律不整有關，日本、韓國也接近20%左右。

張坤正說，台大醫院、林口長庚、台中榮總、中國附醫、高雄長庚等5間醫學中心於2021年發表研究，研究自2013年統計至2019年，分析461名心因性猝死患者，包括81人為心律不整、380人非心律不整，前者平均年齡為64歲，男女比為8:2，後者平均年齡74歲，男女比6:4。

研究發現，若滿足猝死4大風險因子「SACAF」，包括Sex（性別）男性、Age（年齡）小於65歲、Cardiovascular diseases（心血管疾病）曾有心血管病史、AF代表atrial fibrillation（心房顫動）。若患有心房顫動，相較一般人有高達2.6倍猝死機率。

中華民國心律醫學會發起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」，呼籲5大危險族群注意4大異常徵兆，盡早就醫檢查治療，並謹記3招預防猝死。

猝死四大風險因子「SACAF」

S：Sex（性別），男性

A：Age（年齡），小於65歲

C：Cardiovascular diseases（心血管疾病），曾有心血管病史

AF：代表atrial fibrillation（心房顫動）

五大危險族群

1.年齡較大的長者

2.心血管疾病患者

3.有家族病史者

4.擁有不良生活習慣的人

5.心衰竭病患

四大異常徵兆

1.呼吸困難

2.頻繁心悸

3.不明原因胸悶胸痛

4.容易疲倦

三招預防猝死

1.適量運動

2.健康飲食

3.壓力管理

醫師提醒，猝死4大風險因子「SACAF」，包括Sex（性別）男性、Age（年齡）...
醫師提醒，猝死4大風險因子「SACAF」，包括Sex（性別）男性、Age（年齡）小於65歲、Cardiovascular diseases（心血管疾病）曾有心血管病史、AF代表atrial fibrillation（心房顫動）。 圖／心律醫學會提供
全台29家醫院於8月27日接續舉辦心律不整講座。 圖／心律醫學會提供
全台29家醫院於8月27日接續舉辦心律不整講座。 圖／心律醫學會提供
中華民國心律醫學會發起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」，呼籲5大危險族群注...
中華民國心律醫學會發起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」，呼籲5大危險族群注意4大異常徵兆，盡早就醫檢查治療，並謹記3招預防猝死。圖／心律醫學會提供
中華民國心律醫學會發起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」，提醒民眾注意4大異...
中華民國心律醫學會發起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」，提醒民眾注意4大異常徵兆，包括呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦，應儘早就醫檢查治療。 記者許政榆／攝影
醫師提醒，若有呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦等4大異常徵兆，應儘...
醫師提醒，若有呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦等4大異常徵兆，應儘早就醫檢查治療。 圖／心律醫學會提供

猝死 中風 醫學

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