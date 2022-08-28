8旬確診翁譫妄、手腳無力…竟是要命腦中風

82歲黃姓老翁確診在台中榮總負壓隔離病房治療，出現譫妄等精神症狀，經檢查發現腦中風，所幸經治療順利出院。（圖：台中榮總提供）

台灣新北市82歲黃姓老翁今年5月確診新冠肺炎 ，有發燒和呼吸困難症狀，緊急插管轉院到台中榮總負壓隔離病房治療。住院四天後，老翁出現急性譫妄等精神症狀、左側手腳突然無力；經檢查發現是恐危及性命的右腦急性缺血性腦中風 ，所幸及時醫治後，順利出院，目前恢復良好。

台中榮總神經內科主任陳柏霖說，新冠肺炎病毒除了造成肺部疾病，也會侵犯到腦部等，可能造成腦炎，出現譫妄、躁動等精神症狀，病毒也易造成血管栓塞，出現腦中風，尤其是缺血性腦中風。因此確診者若出現急性譫妄，除了考量腦炎侵犯，也要考慮將腦中風列為鑑別診斷來拯救病患。

台中榮總專責醫師廖年晨說，82歲黃姓老翁有高血壓 、糖尿病、高血脂及抽菸病史，但從來沒有憂鬱或恐慌的精神病史。在今年5月咳嗽三天，合併發燒和呼吸困難，經送至醫院急診，因確診病情急速惡化，緊急插管轉院到台中榮總負壓隔離病房，接受類固醇及含瑞德西韋的抗生素治療，並預防性使用抗凝血劑以防止血管栓塞。

廖年晨指出，黃姓老翁在住院四天後，突然焦躁不安，醫療團隊初步懷疑為急性譫妄，四個小時後，左側手腳突然無力，無法舉高；立即緊急會診神經科，診斷為腦中風。醫療團隊緊急經由預先規畫好的綠色通道，經腦部核磁共振攝影顯示右腦急性缺血性腦中風。緊急給予藥物後，肢體力量及精神狀況逐漸穩定，順利出院後繼續復健，目前恢復良好。

陳柏霖指出，對於新冠肺炎重症病患要特別注意，當有病人情緒焦躁不安現象時，同時須特別留意密切觀察是否有腦中風之徵兆，如有相關症狀發生，須及時掌握治療先機。