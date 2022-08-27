專家觀點／不吃藥就沒事？外用藥也可能傷肝

外用貼布、藥膏、局部眼藥水等使用過量，也可能引起肝臟發炎。（本報資料照片）

「先不要用吃的藥，先用外用貼布、藥膏，比較安全，沒效再用吃的。」在社區藥局常會聽到民眾有這樣的觀念，這有問題嗎？基本上沒有錯，但發現很多人誤以為外用藥品僅會產生局部作用，不會像口服或打針會有全身作用，其實並非完全如此。

外用貼布、藥膏、局部眼藥水等作用，也可能與肝臟有關。有些藥物即便不是經由口服，仍可能透過外用部位的末梢血管吸收進入全身循環。2009年新加坡 學者在英國醫學 期刊發表，一名30多歲男性工程師，疑似因為治療結膜炎使用含氯黴素的局部眼藥水，引發急性肝臟發炎案例；在美國也曾經報導一名年輕田徑選手，疑似過量使用含水楊酸的外用痠痛藥膏導致死亡案例。

藥物穿透皮膚後，可分為局部作用以及全身性作用，如何提高經皮膚吸收達到全身性作用是比較新的技術，常見這類穿皮吸收劑型的目的，包括減少藥物經口服被腸胃道破壞、避免藥物對胃腸的副作用，或者克服忘記吃藥或拒絕吞服藥物而設計的外用貼片、減低患者打針的恐懼等。目前常見經皮膚吸收藥物，例如戒菸尼古丁貼片、預防或減緩暈車、暈船的貼片、用在輕度至中度阿茲海默症 的外用貼片等。

一般來說，局部作用的外用藥物透過皮膚吸收的全身藥量確實較受限，相較於口服藥較不易產生全身性副作用，外用藥物發生過量副作用案例的發生機率不高，民眾不需過度擔心而自行停止正在使用的藥物。

但提醒大範圍的使用貼布、塗抹，加上高頻率使用，仍可能會導致藥量吸收過多，尤其又同時搭配同成分或相同藥物類別的口服藥，就可能會提高藥物副作用的風險。

同樣的藥物在專利期過後，便會允許各家藥廠可以生產同樣藥物，但必須使用不同的商品名稱，一般民眾要如何辨識？建議可以從藥品隨附的仿單中確認使用中的藥物成分，或將正在使用的藥物，不論口服、外用皆告知藥師來做確認。