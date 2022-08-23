熱浪來襲 乾癬被誤認為可怕傳染病 醫授保養妙招

（圖：健康醫療網提供）

2022夏天，酷暑來襲，外出簡直像烤爐，有種被燙傷的錯覺，令不少民眾感到厭世，然而，還有一群飽受乾癬困擾的患者，因夏季高溫、潮濕以及汗水使得乾癬病灶大爆發，高雄長庚紀念醫院皮膚部助理教授級主治醫師曾涵琪表示，有名乾癬患者到墾丁戲水時，被太陽曬傷，受傷的皮膚恢復後長出一塊塊乾癬新病灶，身邊的人誤會是某種可怕的傳染病而不敢靠近他，令他感到困擾、挫折，所幸接受藥物治療、勤擦防曬、妥善保養後，目前病情已經穩定下來。

乾癬是自體免疫疾病

大多人看到乾癬病灶以為會傳染，讓患者飽受歧視，曾涵琪醫師表示，乾癬是自體免疫疾病，並非傳染病，儘管目前醫學 對乾癬疾病有大幅了解但尚未能完全解釋其的成因，但可以知道「在某些患者體質當受到某些刺激時，例如：感染、服用某些特定藥物、身心壓力過大，進而觸發皮膚免疫反應。」主要是因皮膚位置的免疫細胞「Ｔ細胞」不適當活化影響皮膚表皮細胞，也就是皮膚代謝週期比一般人還快，就會產生大量脫屑的情形，此外乾癬還可能併發全身性共病，大約三成患者有可能有乾癬性關節炎，其他包括心血管疾病、憂鬱症、焦慮症等，因此不論病灶嚴不嚴重，患者務必妥善治療。

曾碰過有些患者聽信偏方，曾涵琪醫師表示，有患者會吃香灰、花了幾十萬進行民俗療法，反而讓病況惡化，目前針對乾癬已有非常好的藥物。輕度乾癬患者，可使用外用藥膏，如：類固醇、維他命D、維他命Ａ，以及紫外光照治療，中重度患者，可使用口服Ａ酸、免疫抑制劑，現在還有新的生物製劑，具安全性、有效性，臨床調查發現，九成患者經過1年治療獲得70%以上的改善，七成患者有機會達到90％以上改善，皮膚幾乎看不到病灶，且近年已納入健保 給付，患者若使用2種口服藥物各3個月、每週2次照光治療持續3個月以上仍無效（乾癬面積暨嚴重度指數(PASI)≧10或病灶佔體表面積超過10%)，即可申請使用，不啻為病友一大福音。

這些保養方法缺一不可

一般人認為，偏熱的溫度是否對乾癬患者造成很大負擔？事實上，對患者而言，乾冷的冬天才會使得乾癬更加嚴重，曾涵琪醫師表示，「溫暖的地方比寒冷的地方好，但是太熱也不行，乾癬還是會發作，因此要有適當的溼度和陽光。」

曾涵琪醫師進一步指出，在乾癬治療中，醫師會使用一種紫外線照光治療，這是用特殊波頻的光線替患者進行治療，和大太陽底下的紫外光不盡相同，曬太陽能幫助身體合成維他命Ｄ，對患者有所助益，但在炎熱的夏天建議患者一天曬15分鐘即可、早上十時到下午二時盡量避免外出，曬得太超過導致曬傷，會造成乾癬大發作。

若患者仍必須外出，建議全身擦防曬，患者可以考慮選擇「物理性防曬」（含有二氧化鈦及氧化鋅成分）的防曬產品，減少對皮膚的刺激，以及選擇防曬係數SPF30、PA+++以上，並戴上寬邊帽、穿上輕薄的長袖衣物遮蔽皮膚。

另外，有的患者會到海邊游泳 ，因海水鹽分高，可幫助皮屑完全脫落，曾涵琪醫師提醒，不管是海水或是游泳池，泡在水裡太久都會對皮膚造成傷害，建議游泳完務必清洗身體，並擦乳液。此外，對反轉型乾癬患者，過度流汗也可能會讓皺摺處病灶惡化，建議患者運動完可沖洗身體並擦上乳液，室內若有開冷氣、電風扇，也要避免太乾，務必要擦上乳液。炎夏對抗乾癬，患者務必要積極治療、平時要落實保養，各個缺一不可，才能清爽度過整個夏天。

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資料來源：健康醫療網

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