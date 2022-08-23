坐骨神經痛到像觸電 微創術後半小時就可下床

（圖：健康醫療網提供）

31歲的賴小姐因為運動傷害，造成長期左側坐骨神經痛問題，無法久站、久坐，甚至從腰到腳底都出現痠麻感，嚴重影響日常作息，經一般民俗推拿、中醫、復健皆無法明顯改善，賴小姐求診中國醫藥大學附設醫院復健部劉東桓醫師，並接受精準微創手術 -經皮腰椎擴孔神經解離，術後約半小時即可下床行走，無須住院當日即返家，預後良好，賴小姐終於擺脫十多年來惱人的坐骨神經痛！

坐骨神經疼痛 影響下肢行動

劉東桓醫師指出，坐骨神經是掌管下肢的感覺和運動，是人體最粗大的神經，起始於腰骶部的脊髓，途經骨盆，並從坐骨大孔穿出，抵達臀部，然後沿兩邊的大腿後面到腳。坐骨神經痛發作起來，並不僅止於下背，而是上自腰部、下至腳部都會產生不舒適的症狀。坐骨神經痛主要症狀包括腰痛、臀部疼痛、翹腳時疼痛或麻痺、身體動作時無法向前彎腰及麻痺感加劇、下背疼痛並導致步行困難、足部對觸摸的感覺遲鈍等，特別年長者疼痛嚴重伴隨尿失禁，令人難受。

劉東桓醫師進一步分析，坐骨神經痛好發年齡在30到50歲之間，造成坐骨神經痛的原因很多，大多可能是日常活動造成的軟組織損傷和老化，若長期疼痛，一定要盡快就醫，找出病源加以治療，賴小姐即是接受精準微創手術-經皮腰椎擴孔神經解離手術，解除病根。

持續有下背痛 即刻就醫治療

這項手術主要針對脊椎椎孔退化狹窄，腰椎神經根壓迫及腰椎黃韌帶肥厚發炎所造成的坐骨神經痛或間歇性跛行問題，此種精準微創手術治療，無須全身麻醉，手術時間約半小時到一小時（一個部位），術後當日即可下床行走回家可不住院，另外傷口約0.8公分，術後照顧也相較簡單。

劉東桓醫師強調，經皮腰椎擴孔神經解離手術因為傷口非常小需要藉助同步醫學 影像導引，才能精準找出病源落點進行治療，是難度偏高的手術。劉東桓醫師提醒，當下背痛病人自行做腰椎下肢伸展拉筋運動，復健治療或中醫針灸治療一個月到三個月後仍無改善或變差，此時應至醫院做進一步詳細檢查，避免耽誤黃金治療時間。

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資料來源：健康醫療網

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