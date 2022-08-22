慢性腎病引起尿毒性搔癢 醫師：照光療法可改善

大里仁愛醫院皮膚科的照光療法儀器。（大里仁愛醫院提供）

一位70歲男性洗腎多年，近日因疲倦、皮膚乾燥與全身發癢，不得不全身搔抓，晚上甚至失眠 ，嚴重影響生活品質。醫師查出，他應是慢性腎臟病相關的尿毒性搔癢症。後來經腎臟科與皮膚科會診，配合藥物、衛教與照光治療，3個月後搔癢情形明顯改善。

台灣大里仁愛醫院皮膚科醫師呂賴穎說，尿毒性搔癢症是一種發生在慢性腎衰竭患者的局部或全身性發癢。據統計，有約4至8成的洗腎患者為尿毒性搔癢症所苦。其詳細病因不明，但推測可能為一種全身性的免疫失調反應，而肥大細胞分泌組織胺也與加速尿毒性搔癢有關。因此，包括洗腎不完全、副甲狀腺亢進症、高血鈣或高血磷等電解質失調狀態、維生素A過多等都可能是致病危險因子。

呂賴穎說，要避免以上這些症狀，建議應做到：

●規律洗腎：完整洗腎療程與與避免電解質失調，監測血鈣、血磷、血鎂、副甲狀腺亢進等問題，可從根本上控制尿毒性搔癢症。

●皮膚保濕與避免過度搔抓：皮膚嚴重乾燥的病人，淋浴時勿用太熱的水，且不可過度清潔皮膚。沐浴後，需每日用較油的乳液或凡士林早晚塗抹2~3次，可減少癢感與維護正常皮膚屏障，並減少皮膚發炎與感染的機會。

●外用止癢藥膏：若病人已出現紅疹甚至結節性癢疹，乳液已無法妥善改善搔癢症狀，此時則需加上外用類固醇或其他止癢藥膏來做症狀控制。

●口服抗組織胺與抗癲癇藥物：口服藥物包括抗組織胺、抗癲癇藥物、抗憂鬱藥物、鴉片類拮抗劑等。這些藥物於臨床與研究中均顯示有療效，但口服抗組織胺仍為治療的首選。

●照光療法：對於頑固性尿毒性搔癢症之患者，口服與外用藥物效果均不佳時，可考慮使用照光療法。照光對於尿毒性搔癢症的有效在於可以減少發炎前期細胞素，造成肥大細胞衰敗凋亡，調節免疫系統，且照光療法沒有口服藥物的嗜睡、昏沈等副作用。