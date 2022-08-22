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值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

AI助攻心電圖 冠狀動脈阻塞偵測率74%可媲美核醫檢查

記者邱宜君／台北即時報導
前排為國衛院副院長司徒惠康(右五) 、宏碁集團創辦人施振榮(右四) 、國衛院院長梁賡義(右三) 、長庚醫療體系主委程文俊(右二) 。後排右四為林口長庚外科部副主任葉集孝。（記者邱宜君／攝影）
前排為國衛院副院長司徒惠康(右五) 、宏碁集團創辦人施振榮(右四) 、國衛院院長梁賡義(右三) 、長庚醫療體系主委程文俊(右二) 。後排右四為林口長庚外科部副主任葉集孝。（記者邱宜君／攝影）

王先生胸悶去急診，做了12導程心電圖顯示結果正常，於是王先生回家休息，沒想到卻一睡不醒，死因是心肌梗塞。這類憾事時有所聞，難道心電圖這麼不準嗎？國家衛生研究院、長庚醫療體系、宏碁集團22日舉行記者會，公布三方合作開發之「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」，可將心電圖對冠狀動脈阻塞的偵測率從49%提升到74%，預計明年進行臨床試驗，可望幫助醫師及早安排病人做支架或繞道手術，避免猝不及防的遺憾再發生。

林口長庚外科部副主任葉集孝表示，心電圖可偵測心肌梗塞，但對於心肌梗塞發生前的冠狀動脈狹窄或阻塞，12導程心電圖偵測率只有49％，大約10%冠狀動脈阻塞患者的心電圖檢查結果是正常的。因此，病人可能前一年心電圖都正常，後一年忽然發現三條冠狀動脈嚴重阻塞，血液都快流不過去了，需要開刀。如果能在血管完全塞住之前就發現並且妥善介入，就有機會預防心肌梗塞這類緊急情況發生。

宏碁集團經理蔡宗憲表示，以12導程心電圖訊號和心導管結果作為黃金標準，經過前處理、標記重要心電圖特徵標記，宏碁智醫建立的機器學習平台經過深度學習，可以幫助醫師預測患者是否有阻塞風險。葉集孝表示，經過測試發現，AI能協助醫師看出容易被忽略的細節，及早發現有冠狀動脈阻塞的病人，甚至精準預測阻塞的部位，偵測率從49%提升到74%，可媲美核子醫學檢查。

葉集孝表示，林口長庚醫院每年有23到30萬人做12導程心電圖，將利用5年資料進行回溯性研究和深度學習，進一步提升系統準確性、驗證系統有效性。期待未來可發展出軟體，直接安裝在心電圖的機器，瞬間協助判讀原始數據；AI除了判讀原始數據，也能辨識圖檔，未來若能將資源釋出，也可幫助各層級醫療院所都能夠更加精準判讀心電圖。

國衛院院長梁賡義表示，國衛院(學研)、長庚體系(臨床)、宏碁與旗下宏碁智醫(產業)三強聯手，2020年1月1日正式啟動「智慧預測系統之建置」，截至目前為止，已經在ECG心電圖及體學領域申請6項發明專利(共計19件)，其中3件台灣專利已獲證，為陸續開發完成的商品提供充分的保護。

副院長司徒惠康表示，其中「醫療器材軟體(SaMD)」商品的開發，已實際應用3項ECG專利，包括上述冠狀動脈阻塞智慧偵測系統。計畫執行至今，也已發表3篇論文至國際期刊，主題包括心臟病、糖尿病周邊動脈阻塞、糖尿病腎病變， 其中糖尿病腎病變論文，因找到預測糖尿病腎病變的生物標記，並解密多器官溝通之分子致病機制，格外引起高度關注。

宏碁集團創辦人施振榮表示，健康醫療是文明的重中之重，但智慧醫療仍需要靠人，AI不可能取代人，只是用來服務人類智慧的工具。宏碁希望以資通訊角度共襄盛舉，透過新的工具，幫助人類智慧發揮地更好，讓台灣的醫療國際化、創造出更高的價值。

宏碁集團創辦人施振榮。（記者邱宜君／攝影）
宏碁集團創辦人施振榮。（記者邱宜君／攝影）

宏碁 糖尿病 AI

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