癌末換肝不成 呼吸調控放療找回生機

肝病無聲無息，腹痛、拉肚子也有可能是肝癌症狀。（Getty Images）

53歲的詹姓男子是B肝患者，因為沒症狀10多年且未追蹤，直至覺得肚子脹脹、悶悶的，檢查發現其右肝部位出現10公分大的腫瘤 ，已是晚期肝癌，腫瘤並已侵犯肝門靜脈，不適合換肝。他心灰意冷，但在醫師勸說下，透過口服標靶藥物加上呼吸調控放射線治療的方式，一個月後，肝門靜脈的腫瘤幾乎消失，重燃換肝希望。

醫師提醒，肝病無聲無息，腹痛或拉肚子等，都有可能是肝癌症狀。

台灣衛福部彰化醫院腫瘤中心主任宋時雨表示，患者的哥哥多年前也罹肝癌，經過肝臟移植後，目前過得很好，這讓患者認為換肝就能處理他的肝癌；但詹先生到了多家醫學 中心，醫師都認為即使換肝，肝門靜脈的癌細胞 還是會擴散，換肝並不可行，但他執著於換肝，在各大醫院間穿梭，無法進入換肝評估，心生放棄念頭。

宋時雨指出，肝門靜脈將營養送進肝臟，是供應肝臟養分的主要命脈，肝癌細胞只要侵犯肝門靜脈就屬於第三期，容易引發肝內癌轉移及遠處器官轉移，治療更加困難。

宋時雨建議，先處理肝門靜脈的腫瘤，透過精準定位的呼吸調控放射線治療及口服標靶藥物，將此處的癌細胞消滅，屆時就可以進入肝臟移植或腫瘤栓塞治療。

宋時雨表示，呼吸調控放射線治療是利用氣閥和口含吸管讓患者閉住呼氣，減少腫瘤隨著呼吸移動，患者自己手持按鈕，在閉氣時將放射線施予腫瘤位置，因此可提高放射劑量，確保每次治療都能夠準確破壞腫瘤，避免傷害正常組織。

經過一個多月、15次放療之後，詹先生的肝門靜脈腫瘤幾乎消失，正評估肝臟移植及腫瘤栓塞治療，詹先生重燃一絲希望。

宋時雨強調，此個案凸顯了兩個健康課題，B肝帶原者一定要每半年追蹤一次，一有異狀即可早期治療，避免走到肝癌晚期才發現的命運；即使已走到無法器官移植的地步，也可透過其他醫療技術達到治療的目的，還是有機會突破，不要輕言放棄。

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