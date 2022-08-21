我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

男逆向行駛佛州高速公路撞車 5死1傷

癌友家屬放不下的課題 醫籲：安寧治療讓病患走得尊嚴

記者鄒尚謙／台北即時報導
余苑綺（中）8年來歷經了70次化療，癌細胞已擴散到肝臟、淋巴、肺部、大腿胯骨處等部位，並於21日癌逝。（本報資料照片）
余苑綺（中）8年來歷經了70次化療，癌細胞已擴散到肝臟、淋巴、肺部、大腿胯骨處等部位，並於21日癌逝。（本報資料照片）

台灣藝人余天的二女兒余苑綺罹癌至今8年，自2014年發現直腸癌第3期後，積極接受治療，但在2019年再度復發持續化療，如今病況再度急轉直下，已簽署放棄急救同意書，並於21日癌逝。專家表示，有時病人病況不佳，即使積極治療，存活時間是一個月，不治療也是一個月，若要讓病人走得有尊嚴，應讓安寧治療入場。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠說，在治療癌症上，第一期通常不會進行化療，第三期進行化療時，會先以第一線的藥物，像是健保給付的癌思停（Avastin），若再度復發就會打到第二線，像是爾必得舒；再復發就會用到三線，像是口服的藥物。

但癌症標靶治療要藥物用到三、四線以後就越難見效。糠榮誠指出，癌症第四期就是腫瘤已經遠端轉移，這時候肝臟、肺臟都出現癌細胞，轉移太多基本上無法手術，體力根本無法負荷。

因此，安寧治療的入場就相當重要，糠榮誠表示，若癌症病患屬惡病體質，加上已經遠端轉移，基本上就不能接受化療了，整個肺臟、肚子都是腫瘤，就會建議進行安寧治療。

「安寧治療不是放棄治療。」糠榮誠說，安寧治療會有社工師、心理師介入陪伴，也給予足夠的營養，希望病患在這段病程中是舒服的，有尊嚴的離世。有時即使堅持要持續治療，病患開刀後可能僅能維生一個月，不開刀也是一個月，那麼家人會希望病患在這最後一個月當中，如何度過呢？

預防總勝過於治療，糠榮誠表示，大腸直腸癌的存活率較胃癌、肝癌來得高，若早期發現存活率高達8、9成；若到3期才發現，存活率恐降到5成以下；通常康復追蹤5年後未復發，後續復發機率就相當低。因此民眾最好定期追蹤自身健康狀況，若為康復者，每3個月定期回診外，也要進行超音波檢查，每年一次大腸鏡檢查，才能即時掌控病況，避免病況快速復發。

癌症 腫瘤 手術

上一則

急診醫師26年博士論文 吳肇鑫寫「末期病人最大利益」

延伸閱讀

醫藥／經期大出血 摘1.5公斤肌瘤

醫藥／經期大出血 摘1.5公斤肌瘤
乳癌手術後復出 朱芯儀喜重生：千萬別放棄

乳癌手術後復出 朱芯儀喜重生：千萬別放棄
癌友染新冠若是輕症 可當療程休息期

癌友染新冠若是輕症 可當療程休息期
沐浴發現乳房硬塊、流產後乳房異常腫脹 小心「這種」乳癌上身

沐浴發現乳房硬塊、流產後乳房異常腫脹 小心「這種」乳癌上身

熱門新聞

茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。（茂盛醫院提供）

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

2022-08-19 19:51
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）

牛津研究：新冠康復後2年內出現這些症狀的風險較高

2022-08-18 08:56
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。（南投醫院提供）

確診者眼睛模糊以為「新冠後遺症」？ 醫師查出是這事造成

2022-08-19 05:58
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

2022-08-16 05:43
（圖：健康醫療網提供）

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

2022-08-15 01:00

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰