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不測血糖 糖尿病友難控糖

記者鄒尚謙／台北即時報導
糖尿病友不愛測血糖，飲食控制難均衡，慢病好日子沙龍講座講座現場讓民眾了解升糖指數，讓飯前飯後血糖更平衡。（記者曾吉松／攝影）
糖尿病友不愛測血糖，飲食控制難均衡，慢病好日子沙龍講座講座現場讓民眾了解升糖指數，讓飯前飯後血糖更平衡。（記者曾吉松／攝影）

最新台灣人十大死因統計中，超過一半為慢性疾病導致，糖尿病排名第5，每年1萬1450例死於糖尿病，年增率達11%。民眾若有代謝症候群，罹患糖尿病風險增加六倍。聯合報健康事業部、元氣網共同舉辦「慢病好日子」講座，透過專家衛教，帶給民眾防治糖尿病、代謝症候群的正確觀念，以簡單好實踐的保健方式，讓預防勝於治療。

第一場講座邀請到馬偕醫院家醫科主治醫師張宇辰，分享糖尿病飲食控制與基本衛教。現場分享了三位個案，不同的年齡、性別以及病況，但相同的是，「都不喜歡測血糖」，因此造成病況難以控制，併發症風險上升。

一名72歲伯伯，罹患糖尿病20多年，自覺「久病成良醫」，看到身邊朋友紛紛洗腎，自以為「都是因為吃藥的關係」，因此自行調控藥量，也不測血糖，每次抽血結果都相當不理想；一位67歲阿姨飲食嚴格控制，但因害怕測血糖，無法掌握低血糖的時機，因此常常頭暈、心慌；一位47歲男性工人，飲食不注意，即使定時吃藥，血糖起伏還是非常大。

「吃藥是為讓你以後不要吃更多的藥。」張宇辰強調，藥物能協助病患控制血糖、保護腎功能，避免病程過快，未來出現多項併發症，要吃多的藥物。但部分藥物服用後可能造成血糖過低，用餐後若沒有測量血糖，可能來不及補充，同時建議病友隨身攜帶方糖、咖啡糖包、乳酸飲料、糖果、蜂蜜、含糖飲料等，必要時及時補充糖分。

張宇辰說明，健康的胰臟能夠良好控制血糖，糖尿病患者就像是有一顆過勞的胰臟，必須透過藥物介入輔導機制運作；目前協助血糖調控的藥物主要有6類：補充胰島素、增加胰島素分泌、改善胰島素阻抗、減少食慾、減少腸胃吸收、增加尿糖排除。

若是因為時常外食，沒有過多飲食選擇下，攝取過多高升糖指數（高GI）食物，也可能造成血糖波動過大，讓病程加快。張宇辰建議，多攝取高纖維食物，肉品多選擇白肉，烹調上也以水煮、清蒸、清燉為主；同時，準時服藥、飲食控制、運動習慣，一項都不能少。

若是無法餐餐測量血糖，張宇辰則鼓勵，可以選特定節日，像是中秋聚餐後測量，觀察血糖變化後，才能更加了解自己的身體狀況，做自己身體的主人；血糖機、試紙雖然費用不便宜，但若能夠避免未來多重併發症的昂貴醫藥費用，其實這是對自身健康最好的投資。

慢病好日子沙龍講座邀請馬偕醫院家庭醫學科醫師張宇辰，解開民眾對於糖尿病最不美麗的...
慢病好日子沙龍講座邀請馬偕醫院家庭醫學科醫師張宇辰，解開民眾對於糖尿病最不美麗的誤會，為大家解說控糖迷思。（記者曾吉松／攝影）

血糖 糖尿病 併發症

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