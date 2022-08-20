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食道癌3期曝抗癌祕訣 他每天走路、每周爬溪頭

記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總「好呷俱樂部」食道癌病友會20日登場，61歲陳姓食道癌病友（左）、60歲蔡姓病友（右）分享抗癌祕訣。（台中榮總提供）
台中榮總「好呷俱樂部」食道癌病友會20日登場，61歲陳姓食道癌病友（左）、60歲蔡姓病友（右）分享抗癌祕訣。（台中榮總提供）

台中榮總「好呷俱樂部」食道癌病友會20日登場，61歲陳姓食道癌三期病友分享抗癌祕訣，他選擇醫師、相信專業，出院後「聽醫師的話」，持續每天走路當運動，維持正常作息、每周爬溪頭。他建議，勇敢面對抗癌，不要相信偏方草藥，相信科學及團隊醫師，信念及毅志力非常重要，養成運動習慣及維持好心情，相信一定可以戰勝癌症

台中榮總胸腔外科主任莊政諺說，食道癌屬於高度惡性癌症，多半初期無症狀，直到腫瘤變大，出現喉嚨異物感、吞嚥疼痛、體重減輕、頸部硬塊、聲音嘶啞等症狀就醫，逾70%確診已是食道癌第三期(淋巴轉移)以上，建議民眾，疾病應早期診斷早期治療、勿信偏方、戒除菸、檳榔及酒等危險因子。

陳姓病友說，他菸、檳榔戒20多年，偶交際性飲酒，2019年因進食後呼吸困難、暴瘦5公斤，向莊政諺求診，確診為食道癌第三期，他選擇聽醫師的話，化療期間每天在護理站走路2小時，化解不適也達到運動效果，接受食道全切手術後二個月開始每天運動，跑操場900公尺、走500公尺共三回合，運動2個月後開始每周爬溪頭，直到現在維持正常作息、每周溪頭爬山成為例行功課，飲食也恢復正常，避免加工食品，感謝妻子用心準備三餐飲食，已回升到原本體重。

60歲蔡姓病友說，他菸、酒、檳榔戒除多年，去年6月發現吞嚥後胸窩疼痛未改善，確診為食道癌三期，他接受食道切除手術，並加入莊政諺推行的怡樂適(ERAS)加速食道癌術後恢復計畫，術後6天出院，隔天恢復社交活動，術後11天開始喝水、18天開始進食，目前維持少量多餐均衡飲食、睡前二小時不再進食及睡覺時墊高枕頭等，且未服用任何藥物，感謝台中榮總食道癌團隊給他信心。

蔡姓病友建議，相信醫師專業，交給醫師不用害怕，勇敢面對，治療後生活作息要正常，常保持愉悅的心情及養成運動習慣，最重要的是仍然要保有正常社交活動，避免自我封閉，生活才會更好。

手術 癌症 腫瘤

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