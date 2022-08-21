她大口喝飲料 誤吞杯蓋塑膠片卡食道 急求醫

（圖：健康醫療網提供）

最近天氣超熱，許多民眾人手一杯手搖飲料，冰冰涼涼能緩解熱氣導致的不適感。但一名37歲林姓女子在喝飲料時不慎將飲料蓋的塑膠片吞下肚，結果卡在食道，疼痛不已，幸好及早就醫即時取出，沒對食道造成更大的傷害。

誤吞飲料杯蓋塑膠片 卡食道中下段

衛生福利 部南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師指出，透過內視鏡發現異物卡在患者的食道中下段，取出後可看出是一個直徑1.5公分的透明塑膠圓片。林女表示當時把飲料喝光後，看到杯子裡面還有許多冰塊，因此將杯蓋打開，加入開水，大口飲下，也許是在那時不小心將杯蓋上面預留戳洞的小塑膠片也吞下。

誤吞這些異物有危險 盡速就醫對症下藥

常見被誤食的異物有魚刺、雞骨頭、果核等，黃耀光醫師表示，大部分的異物可以順利排出，不過仍有少部分的異物具有危險性，例如鈕扣電池、化學物品、尖銳物品等，如果不慎誤食，應盡速就醫，由專業醫師診療，醫師會針對吞入異物的時間長短、異物的形狀大小與材質、異物卡住的位置等而提供不同的醫療處置。

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資料來源：健康醫療網

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