「鬼壓床」好心驚 其實是這疾病惹禍

（圖：健康醫療網提供）

遇上鬼壓床，不免心驚。鬼壓床通常發生在人體剛進入睡眠或逐漸甦醒時，感覺自己醒過來，可以睜開眼並看到周圍事物的影像以及聽到周圍的聲音，但卻身體無法移動，也無法發出聲音，有時甚至產生幻覺並看到虛擬的影像，嚴重的患者還會感到呼吸困難。

在快速動眼期 肌肉 處於低張力

樂生療養院 莊毓民醫師表示，鬼壓床在醫學 上可以用「睡眠癱瘓症」來解釋，又稱睡癱、夢魘或睡眠麻痹。「鬼壓床」的情況，是在進入熟睡開始作夢時，身體來到「快速動眼期」，亦即眼球快速移動、但身體隨意肌開始靜止。此時，除了呼吸肌及眼肌外，其餘骨骼肌也處於極低張力狀態。

而當事人通常會有短暫困惑，緊接產生恐懼、焦慮甚至虛幻等情緒。睡眠麻痺症經驗者其為常見的睡眠障礙，睡眠不足、喝酒、嗜睡症患者都較容易產生。

睡眠麻痺頻繁 懷疑猝睡症狀

莊毓民醫師說，大部分偶發性的「睡眠癱瘓症」並不需要治療。睡眠麻痺並不會傷害健康，主要影響在於心裡害怕、恐懼，只發生1到2次不需特別就醫。不過，當睡眠麻痺症狀出現頻繁，就得懷疑是「猝睡症」徵兆。患者除了有睡眠麻痺症狀，還可能合併出現猝倒症，如走路走到一半肌肉突失去力量跌倒；也可能在吃飯、走路時突然睡著；有時會產生幻覺、幻聽，一旦出現上述症狀，最好盡速就醫檢查。

放鬆身體睜眼 睡前儀式要好

莊毓民醫師建議，一旦發生也無須驚慌，當下保持冷靜、放鬆身體但避免移動，閉上眼睛並反覆深呼吸，或者快速轉動眼球，再眨眼收縮嘴邊肌肉，慢慢地恢復肌肉張力，之後到頸、手、腳，最後及至全身，通常5到10分鐘後可得到緩解。精神緊張或過度疲勞的民眾睡前不要使用3C產品、關燈睡覺，以避免影響褪黑激素分泌進而難以入睡。

莊毓民醫師提醒，如果症狀頻繁發生，調整飲食及作息也無法改善，且已經影響到睡眠品質，應至神經內科檢查並進一步進行藥物治療，以早日擺脫這可怕的夢魘。

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