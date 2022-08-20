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停經後出血莫大意 小心「子宮內膜癌」上身

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

57歲的黃女士停經3年多，但3個月前開始出現陰道出血，因身體未有不適，讓她誤以為月經又來了，所以並不以為意；直到最近這1個月出血的情形越來越嚴重，於是前往醫院就診。醫師透過超音波檢查發現，她的子宮內膜厚度達1.2公分，之後進行子宮內膜切片，檢驗結果為子宮內膜癌。

依據台灣2019年癌症登記資料顯示，新診斷出子宮體癌個案3124名，標準化發生率為每10萬人17.0人，年齡中位數56歲，為台灣婦女癌症發生率第5位；110年子宮體癌死亡人數為489人，標準化死亡率為每10萬人2.3人，為台灣婦女癌症死因第10位。

子宮內膜癌為子宮體癌中最常見的一種癌症類型，每年新診斷子宮體癌個案中有超過九成以上為子宮內膜癌。子宮內膜癌常見的異常症狀包括：停經後出血、經期不規則、經血變多等異常出血，持續性陰道出血或紅色分泌物，貧血、倦怠，下腹疼痛等症狀，除了與服用含賀爾蒙成分藥品或保健品有關之外，有可能是子宮頸癌或子宮內膜癌的徵兆。

遠離危險因子 身體出現異狀快就醫

研究顯示，子宮內膜癌危險因子包括：長期月經異常的病史、曾被診斷罹患有多囊性卵巢症候群者、停經後肥胖、有婦科癌症家族病史、服用僅含雌激素或其類似物成分的藥物或補充劑、罹患糖尿病等因素。

美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research, AICR）指出，規律運動、適量飲用咖啡、健康飲食及維持適當體重，可有效降低罹患子宮內膜癌的風險。

台灣國民健康署則提醒，婦女若能及時警覺自身健康異狀並就醫，依照醫囑進行檢查，透過子宮鏡檢查及內膜切片證實病灶，及早接受治療，阻斷疾病進展。

【延伸閱讀】

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婦停經後出血竟罹子宮內膜癌 2療法精準治療、減輕副作用


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54834


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