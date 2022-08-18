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牛津研究：新冠康復後2年內出現這些症狀的風險較高

編譯洪啟原／綜合外電
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）

牛津大學最新一項大型研究顯示，新冠肺炎染疫者在康復後的兩年內面臨精神錯亂、癡呆和類似疾病的風險仍較高，進一步證實新冠病毒可能對人體中樞神經造成長遠的傷害。

根據醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）17日刊登的這篇研究，牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。不過，染疫者在康復後24個月內發生認知受損（俗稱腦霧）、癲癇、抽蓄及其他較長期精神和腦部健康障礙的風險仍較高。

這批人員研究逾125萬位染疫康復者後得到這些發現，進一步證實新冠病毒可能對人體中樞神經造成長遠的傷害，並加重全球用於相關治療的負擔；在疫情爆發那一年，這些成本預估達1.3兆美元。根據牛津大學研究人員3月的研究結果，即使只是輕症，也會對人體大腦造成損傷，腦部萎縮程度相當於正常大腦老化十年。

這項研究的主要作者、精神病學教授Paul Harrison說：「這項結果對患者和醫療機構具有重大意義。結果顯示，染疫者可能在康復後很長一段時間內，仍會出現與神經系統有關的新症狀。」他表示，這項工作顯示須進行更多研究，以了解為何會發生這種情況，及如何預防和治療這些症狀。

新冠肺炎 刺胳針 醫學

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