不要輕忽 被孩子不小心揮拳打到眼睛 媽媽視網膜裂孔

裂隙燈檢查視網膜的影像，可以看到視網膜裂孔(右上方箭頭)及被拉起的視網膜碎片(左下方箭頭)。（安南醫院提供）

台南市一名40多歲媽媽日前陪孩子玩遊戲時，不慎被孩子的拳頭打到眼睛，左眼出現黑灰色絲狀線條，伴隨外側視野頻傳閃亮光，到安南醫院眼科門診就診，進行完整眼底檢查，發現左眼視網膜出血併視網膜裂孔，經接受左眼視網膜雷射治療後，視力順利恢復。

眼科醫師崔美琦表示，視網膜裂孔成因相當多，眼睛遭受撞擊、隨著年紀玻璃體退化及液化、近視眼睛周邊視網膜退化等都可能產生視網膜裂孔，也經常發生在突然出力或快速轉動眼睛之後，症狀包含突然看到許多小黑點或絲狀線狀條紋亦俗稱飛蚊的出現，閃電或亮光在視野某區域持續閃爍。

若有上述症狀，應立即進行散瞳檢查，並對視網膜裂孔進行雷射治療，近視的眼睛有視網膜裂孔的風險較高，建議至少半年一次散瞳眼底檢查，可以及早發現需要處理的視網膜病變。

崔美琦指出，視網膜裂孔若未及時治療，眼睛裡面的水有相當高的機率會從裂孔灌入，導致視網膜剝離，一旦範圍擴大，將嚴重影響視力，且需要進行手術 處理。視網膜剝離的特徵是視野仿佛被黑布幕蓋住般，通常從視野最邊角開始延伸，隨著時間進展黑布幕蓋住的範圍擴大。