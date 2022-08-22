我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

深蹲、重訓太用力… 疝氣上身「出現劇痛恐致命」

李樹人
常練深蹲、做重訓，小心引發腹股溝疝氣。(Getty Images)
常練深蹲、做重訓，小心引發腹股溝疝氣。(Getty Images)

常練深蹲、做重訓，小心引發腹股溝疝氣。一名健身教練因下腹部持續疼痛，以為是泌尿道結石，但檢查結果為腹股溝疝氣。醫師表示，近幾年掀起深蹲、重訓等健身風氣，但從事高強度腹部運動，可能引發疝氣，提醒練習時，務必使用束腹帶，降低腹壓。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主治醫師羅敏誠表示，腹股溝疝氣可分為先天性與後天性，前者好發於幼童，主因為先天結構異常。至於後天性，常因年紀較大，腹股溝內環鬆弛、腹壁薄弱破損，以致部分內臟向外凸出。

近年門診發現，運動教練、熱愛健身的重訓族群罹患腹股溝疝氣的比率明顯增加，儘管個個都是肌肉棒子，肌肉線條分明，但長時間做高強度腹部運動，處於高腹壓狀態，腹壁變薄，就引發疝氣。

醫師為患者進行腹股溝疝氣檢查。（圖：台灣中國醫藥大學新竹附設醫院提供）
醫師為患者進行腹股溝疝氣檢查。（圖：台灣中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

腹部用力 下墜感很明顯

許多人以為練出腹肌、人魚線，肌肉量超高且強健，腹股溝怎可能出現破洞，形成疝氣。對此，羅敏誠解釋，疝氣與肌肉量多寡無關，主要是腹壓過大，壓迫腹股溝環，腸道順勢跑到環外引起。

腹股溝是腹壁轉折的地方，較為薄弱，如長期承受較大的腹壓時，腹內器官可能向外突出。羅敏誠指出，腹股溝疝氣症狀為下腹悶痛，尤其在用力解便，或是練習重訓、舉重、深蹲時，腹部用力，腹部就會出現異物感，下墜感特別明顯，覺得隱隱作痛。

劇痛嘔吐 務必立即就醫

羅敏誠提醒，如腹股溝突出明顯，且出現劇痛、惡心嘔吐，這屬於「嵌頓式疝氣」，務必立即就醫，接受手術，一旦腸道壞死，則可能引發感染，造成腹膜炎，甚至危及生命。

以該名健身教練為例，因年紀較輕，且工作所需，術後仍須持續做重量訓練，腹部用力，建議接受3D腹腔鏡手術，修補腹股溝腹壁。術後腹部只有二到三個小傷口，均在一公分以下，比較不會傷及腹部肌肉。

該項腹腔鏡手術時間約半小時，隔天即可出院，兩周後症狀明顯獲得改善。如果以腹腔鏡執行「無張力疝氣修補手術」，以人工網膜來修補疝氣，則能降低日後復發率。

不少健身教練、重訓愛好者在舉重、深蹲時腹部不適，常以為肌肉拉傷，羅敏誠表示，如躺下來，腹部突出狀況並未改善，就應就醫，尋求協助。此外，訓練時，應循序漸進，增加強度，並配合束腹帶，降低腹壓。

肌肉 健身 手術

上一則

了解人體缺陷 才能延年益壽

延伸閱讀

腹痛、胸悶又想吐 小心「急性膽囊炎」上身

腹痛、胸悶又想吐 小心「急性膽囊炎」上身
網球／納達爾腹傷未癒 美網前哨戰棄賽

網球／納達爾腹傷未癒 美網前哨戰棄賽
肉毒桿菌治療中風 50多歲的他恢復行走能力

肉毒桿菌治療中風 50多歲的他恢復行走能力
肌肉有力 膝蓋不卡卡

肌肉有力 膝蓋不卡卡

熱門新聞

茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。（茂盛醫院提供）

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

2022-08-19 19:51
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
牛津大學研究人員發現，新冠肺炎染疫者心情焦慮和沮喪的頻率高於其他呼吸道症狀患者，但這個風險通常在兩個月內消退。（路透）

牛津研究：新冠康復後2年內出現這些症狀的風險較高

2022-08-18 08:56
南投醫院眼科主任何建賢提醒民眾隔離期間在家，避免整日追劇、過度使用3C產品，以免視力受損。（南投醫院提供）

確診者眼睛模糊以為「新冠後遺症」？ 醫師查出是這事造成

2022-08-19 05:58
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

2022-08-16 05:43
（圖：健康醫療網提供）

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

2022-08-15 01:00

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣