深蹲、重訓太用力… 疝氣上身「出現劇痛恐致命」

常練深蹲、做重訓，小心引發腹股溝疝氣。(Getty Images)

常練深蹲、做重訓，小心引發腹股溝疝氣。一名健身 教練因下腹部持續疼痛，以為是泌尿道結石，但檢查結果為腹股溝疝氣。醫師表示，近幾年掀起深蹲、重訓等健身風氣，但從事高強度腹部運動，可能引發疝氣，提醒練習時，務必使用束腹帶，降低腹壓。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主治醫師羅敏誠表示，腹股溝疝氣可分為先天性與後天性，前者好發於幼童，主因為先天結構異常。至於後天性，常因年紀較大，腹股溝內環鬆弛、腹壁薄弱破損，以致部分內臟向外凸出。

近年門診發現，運動教練、熱愛健身的重訓族群罹患腹股溝疝氣的比率明顯增加，儘管個個都是肌肉 棒子，肌肉線條分明，但長時間做高強度腹部運動，處於高腹壓狀態，腹壁變薄，就引發疝氣。

醫師為患者進行腹股溝疝氣檢查。（圖：台灣中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

腹部用力 下墜感很明顯

許多人以為練出腹肌、人魚線，肌肉量超高且強健，腹股溝怎可能出現破洞，形成疝氣。對此，羅敏誠解釋，疝氣與肌肉量多寡無關，主要是腹壓過大，壓迫腹股溝環，腸道順勢跑到環外引起。

腹股溝是腹壁轉折的地方，較為薄弱，如長期承受較大的腹壓時，腹內器官可能向外突出。羅敏誠指出，腹股溝疝氣症狀為下腹悶痛，尤其在用力解便，或是練習重訓、舉重、深蹲時，腹部用力，腹部就會出現異物感，下墜感特別明顯，覺得隱隱作痛。

劇痛嘔吐 務必立即就醫

羅敏誠提醒，如腹股溝突出明顯，且出現劇痛、惡心嘔吐，這屬於「嵌頓式疝氣」，務必立即就醫，接受手術 ，一旦腸道壞死，則可能引發感染，造成腹膜炎，甚至危及生命。

以該名健身教練為例，因年紀較輕，且工作所需，術後仍須持續做重量訓練，腹部用力，建議接受3D腹腔鏡手術，修補腹股溝腹壁。術後腹部只有二到三個小傷口，均在一公分以下，比較不會傷及腹部肌肉。

該項腹腔鏡手術時間約半小時，隔天即可出院，兩周後症狀明顯獲得改善。如果以腹腔鏡執行「無張力疝氣修補手術」，以人工網膜來修補疝氣，則能降低日後復發率。

不少健身教練、重訓愛好者在舉重、深蹲時腹部不適，常以為肌肉拉傷，羅敏誠表示，如躺下來，腹部突出狀況並未改善，就應就醫，尋求協助。此外，訓練時，應循序漸進，增加強度，並配合束腹帶，降低腹壓。