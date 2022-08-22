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了解人體缺陷 才能延年益壽

許金川
了解肉身打造的人體天生缺陷，從而知道如何養生，並定期做好各器官的檢查，才能延年益壽。(Getty Images)
了解肉身打造的人體天生缺陷，從而知道如何養生，並定期做好各器官的檢查，才能延年益壽。(Getty Images)

夫妻預立遺囑，把女兒找來。

老媽：「將來不要把我的骨灰跟妳爸爸放在一起。」

女兒：「為什麼？」

老媽：「妳爸不洗澡，臭死了！」

老爸：「我也不要跟妳媽在一起，吵死人了！」

有夫妻相處之道的智慧，兩人才能幸福快樂白頭偕老，反之，如果缺乏這種相忍為家的智慧，久而久之，一定會造成吵吵鬧鬧，死後也要互相隔離的後果。

有關身體養生之道的智慧也是很重要的，話說人是肉身打造的，人體是由各司其職的器官組成，器官由不同的組織組成，組織又由顯微鏡下才看得見的細胞組成。男女交配，小小的一個精子細胞與卵細胞受孕之後就能形成一個胎兒，胎兒呱呱墜地之後，一、二十年後長大為成人。

人類這個生物可能有幾十萬年，但當初打造人體的規格與現今社會有明顯的脫節，也有不少缺點。例如古人平均壽命只有四、五十歲，因此只聽古語說：「吾年未四十，而視茫茫，而髮蒼蒼…」，卻未聽古人感嘆：「吾年未七十而一夜七次郎。」（一個晚上起來七次上洗手間），也未聞古書記載古人感嘆腰痠背痛，也未聽古人有突發性心肌梗塞等現代文明病，因為這些都是人類壽命延長之後，中老年以後才出現的疾病。

古代醫學不發達，許多死因是不大容易推測的，但可以判斷，近年來癌症成為世界許多先進國家死因的第一位，是因為許多傳染病都因為醫藥進步而控制了；壽命延長，人的細胞在幾十年暴露在各種致癌因子中，自然而然長出癌症來，例如長期抽菸或二手菸容易得肺癌，肉食容易得大腸癌，時常喝酒或吃燒烤食物容易得食道癌等。

除了癌症之外，年長者也容易有心血管或腦血管疾病，這是因為世界文明化以來，飲食油膩，大魚大肉吃得多，加上生活習慣改變，因此血管慢慢硬化狹窄，終於發生心肌梗塞或腦中風

總之，了解夫妻相處之道，將來走了才能「白骨相隨」，永不分離，了解養生之道，才能過著快樂又彩色的人生。了解肉身打造的人體天生缺陷，從而了解如何養生，並定期做好各器官的檢查，才能延年益壽。

（作者為台大醫學院名譽教授、台灣肝病防治學術基金會董事長）

癌症 醫學 中風

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