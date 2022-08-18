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輕熟女「髮際線」後退好心慌？醫揪「罪魁禍首」對症下藥

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

33歲輕熟女「小涵」長髮烏黑、髮質細軟，朋友們羨慕又嫉妒，稱讚「細髮女生會好命」，但近來工作壓力大，睡眠嚴重不足，同仁提醒「髮際線似乎變寬囉」，加上每天起床枕頭幾十根掉髮，更讓她心慌。

壓力大、睡眠不足 須調整作息及飲食

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，掉髮是門診經常遇到的問題，且年齡層有逐漸年輕化的趨勢，不少民眾一旦發現髮量日益減少、髮質越來越細軟、髮際明顯後退或變寬，甚至出現塊狀禿髮時，都會十分焦慮，憂心會影響到外貌與信心。

以「小涵」為例，她自述最近洗完頭髮常會看到排水孔糾結一小撮頭髮，吹完頭髮後，也會發現梳子上沾上幾十根髮絲，有時手指撥弄頭髮，更會順手拉下好幾根，讓她十分焦慮，擔心自己是不是身體出了狀況，經醫師問診，才發現原來最近幾個星期她為了趕業績報告，每天都只睡4個小時左右，壓力大到讓她三餐也不固定，於是醫師建議先調整作息及飲食，若狀況未改善，會再安排抽血檢查。

體內恐缺鐵、鋅營養素

方心禹指出，以往年紀增長、產後及婦女停經是女性最常見的幾個掉髮原因，但上述的年輕族群掉髮人數案例漸增，歸納原因後，多半與生活壓力大、睡眠時間不足、減重過度爆瘦及自身免疫疾病有關，部分患者則是體內欠缺鐵、鋅等營養素，這類患者可透過抽血檢驗，另外有部分患者則與感染性疾病、荷爾蒙失調或化療有關。

手指梳髮來測試 避免來路不明藥物

方心禹最後建議，平時不妨用手指梳髮測試掉髮狀況，例如每拉一次就掉落3-5根以上便需提高警覺，早晨起床時也可檢查枕頭，若同樣掉落超過3-5根頭髮，也是髮根強健度衰弱的警訊，此時避免使用號稱可健髮但來路不明的藥物，或者透過接髮等方式嘗試增加髮量，務必諮詢專業醫師意見，才能對症下藥，救「髮」圖強。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54811

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