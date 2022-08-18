腹痛、胸悶又想吐 小心「急性膽囊炎」上身

（圖：健康醫療網提供）

一名45歲男性，上腹痛到門診求診，因工作飲食不正常，睡眠也不足，之前常嘔酸水與食道灼熱，同時有胃食道逆流與消化性潰瘍病史，合併有胸悶、噁心、嘔吐，安排做胃鏡與腹部超音波檢查，診斷為「急性膽囊炎」。

「墨菲氏病癥」吸氣明顯腹痛

臺北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗說明，患者胃鏡檢查時發現有逆流性食道炎，還有輕微的表淺性胃潰瘍，在做腹部超音波時意外發現有膽結石，又有膽囊壁厚的情形，理學檢查肋骨下右上腹吸氣時明顯會腹痛有「墨菲氏病癥（Murphy’s sign）」，加上臨床檢驗數據白血球與發炎數值高的情形下，最後診斷為「急性膽囊炎」。

好發40歲以上 遺傳、肥胖 高風險

蕭奕宗指出，急性膽囊炎為膽結石的併發症，發生率每年約10%，而膽結石生成與患者活動力、飲食習慣息息相關，其中女性較男性多，比例約為2：1，好發在40歲以後。高危險族群還包括家族遺傳、肥胖、常吃高脂、高熱量食物或有糖尿病 等。

此外，隨著年紀增長，膽固醇增加、膽酸減少，風險也會增加，像幼兒就少見有膽結石。所幸多數膽結石病人沒有症狀，只要定期追蹤觀察即可。

典型症狀「膽絞痛」瘜肉超過1cm建議切除

蕭奕宗表示，患者約有2至4成會出現典型症狀「膽絞痛」，疼痛位置在右上腹，通常發生於進食後半小時至一小時後，持續疼痛約5、6小時。因右上腹還有其他器官，須與消化性潰瘍、胃十二指腸炎等疾病做鑑別診斷；如果膽結石超過2公分、膽囊瘜肉超過1公分，建議膽囊要切除。

在切除膽囊後，飲食以清淡、低脂高纖為原則，否則食物油膩時容易拉肚子，易造成消化系統的負擔。

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資料來源：健康醫療網

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