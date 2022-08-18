我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

腹痛、胸悶又想吐 小心「急性膽囊炎」上身

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名45歲男性，上腹痛到門診求診，因工作飲食不正常，睡眠也不足，之前常嘔酸水與食道灼熱，同時有胃食道逆流與消化性潰瘍病史，合併有胸悶、噁心、嘔吐，安排做胃鏡與腹部超音波檢查，診斷為「急性膽囊炎」。

「墨菲氏病癥」吸氣明顯腹痛

臺北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗說明，患者胃鏡檢查時發現有逆流性食道炎，還有輕微的表淺性胃潰瘍，在做腹部超音波時意外發現有膽結石，又有膽囊壁厚的情形，理學檢查肋骨下右上腹吸氣時明顯會腹痛有「墨菲氏病癥（Murphy’s sign）」，加上臨床檢驗數據白血球與發炎數值高的情形下，最後診斷為「急性膽囊炎」。

好發40歲以上 遺傳、肥胖高風險

蕭奕宗指出，急性膽囊炎為膽結石的併發症，發生率每年約10%，而膽結石生成與患者活動力、飲食習慣息息相關，其中女性較男性多，比例約為2：1，好發在40歲以後。高危險族群還包括家族遺傳、肥胖、常吃高脂、高熱量食物或有糖尿病等。

此外，隨著年紀增長，膽固醇增加、膽酸減少，風險也會增加，像幼兒就少見有膽結石。所幸多數膽結石病人沒有症狀，只要定期追蹤觀察即可。

典型症狀「膽絞痛」瘜肉超過1cm建議切除

蕭奕宗表示，患者約有2至4成會出現典型症狀「膽絞痛」，疼痛位置在右上腹，通常發生於進食後半小時至一小時後，持續疼痛約5、6小時。因右上腹還有其他器官，須與消化性潰瘍、胃十二指腸炎等疾病做鑑別診斷；如果膽結石超過2公分、膽囊瘜肉超過1公分，建議膽囊要切除。

在切除膽囊後，飲食以清淡、低脂高纖為原則，否則食物油膩時容易拉肚子，易造成消化系統的負擔。

【延伸閱讀】

誤吞3公分魚刺引膽囊炎　中年男手術切除

高齡者急性膽囊炎開刀風險高　微創內視鏡超音波取膽石免挨刀

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54813

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肥胖 手術 糖尿病

上一則

輕熟女「髮際線」後退好心慌？醫揪「罪魁禍首」對症下藥

下一則

痔瘡血便又腹瀉 一檢查揪出直腸癌

延伸閱讀

沐浴發現乳房硬塊、流產後乳房異常腫脹 小心「這種」乳癌上身

沐浴發現乳房硬塊、流產後乳房異常腫脹 小心「這種」乳癌上身
上腹痛伴隨發燒 可能是急性膽囊炎快就醫

上腹痛伴隨發燒 可能是急性膽囊炎快就醫

年輕人愛喝甜飲、不刷牙 牙周病早早上身

年輕人愛喝甜飲、不刷牙 牙周病早早上身
牙齦不健康 6疾病恐怕上身

牙齦不健康 6疾病恐怕上身

熱門新聞

酸菜、臘腸、午餐肉... 醃製食品吃多了，會提高患乳癌的風險嗎？香港近期的一個研究證明了兩者之間的潛在聯繫。(Pexels)

快看世界／研究：常吃醃製食品的女性 更易得乳癌

2022-08-12 16:15
（圖：健康醫療網提供）

這類人不適合植牙 醫教「自保3招」防黑心診所

2022-08-14 01:15
選擇巧克力時，可選可可純度高、含糖量較低的巧克力產品，同時也能兼顧健康。（新華社）

巧克力挑選3要訣 甜蜜吃不發胖

2022-08-12 02:15
醫師方心禹提醒，若有髮際線變寬、髮質變細軟，就得當心掉髮的問題，務必諮詢醫師意見。（亞大醫院提供）

1天只睡4小時 33歲她險禿心慌慌 醫曝：2招測掉髮

2022-08-12 05:37
醫師沈政男認為「新冠不會流感化」，就算到了年底，民眾仍然脫不下口罩。（本報資料照片）

疫情再起 醫師戳破免口罩幻想：新冠不會流感化

2022-08-16 05:43
（圖：健康醫療網提供）

皮膚反覆濕疹 內服外用治不好 竟是「這腫瘤」上身

2022-08-15 01:00

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」

5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切