「後新冠」、「長新冠」如何改善？中醫治療助恢復

圖片來源 ／健康醫療網

新冠肺炎（COVID-19）疫情 自2019年以來造成全球性的重大影響，迄今由於病毒不斷出現變異株，感染者除了臨床症狀不同，病程及預後也相異。儘管大部分患者可以完全康復，然而臨床上可見有些症狀會持續較長時間或是反覆出現，例如：疲倦、記憶力或專注力下降、呼吸困難、胸悶、咳嗽、食慾不振、嗅覺或味覺喪失、肌痛、失眠 、焦慮、憂鬱等。

後新冠症候群 就是「長新冠」

世界衛生組織WHO調查約有10-20%在恢復過程中會有長期的影響，稱為「後新冠症候群（Post-COVID Conditions）」或「長新冠（Long COVID）」，其定義為自感染起3個月內出現的症狀與影響，持續至少2個月，且無法用其他疾病來解釋；「後新冠」會影響日常生活與工作的能力，但是目前主流醫學 並無特定治療方法。

針對頭暈、腦霧「淨霧方」 加強改善效果

臺北市立聯合醫院亦針對後新冠染疫後常見臨床症狀，研發出針對倦怠、咳喘的「冠後益氣飲」、以及針對頭暈、腦霧的「淨霧方」，可加強改善的效果。臺北市立聯合醫院中醫中心特別開立「後新冠特別門診」，服務對象包括：1.急性感染後期（確診一個月內未癒），2.長新冠或後遺症（確診超過一個月仍未復原）。

發聲和呼吸練習 中醫全方位治療調理

由中醫師辨證論治開立處方，包括科學中藥與即飲包，並提供能藉由訓練發聲共鳴腔而改善呼吸功能的「六字訣」吐納功法、以及能透過特定動作姿態而調節身心的「八段錦」導引功法等，提供中醫全方位的治療調理，以幫助長新冠患者減輕症狀或縮短病程。飲食藥膳方面，建議可食用健脾利濕的「四神湯」或食藥同源的百合、桔梗、金桔、黑豆、紅棗、枸杞等煮成茶飲服用，都有益於後新冠恢復期的保健。

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資料來源：健康醫療網

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